BERLIN (Dow Jones)--Das Verfassungsgerichtsurteil zum Tarifeinheitsgesetz stößt bei der Bundesregierung, der Wirtschaft und den Großgewerkschaften auf breite Unterstützung. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sprach von einem guten Tag für die Beschäftigten. "Ich begrüße die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Tarifeinheitsgesetz stärkt die solidarische Interessenvertretung durch die Gewerkschaften", sagte die SPD-Politikerin

Die höchsten deutschen Richter hatten in ihrem Urteil am Morgen bestätigt, dass Nahles' 2015 beschlossenes Gesetz weitgehend mit dem Grundgesetz im Einklang steht. Der Gesetzgeber muss bis Ende 2018 allerdings den Schutz kleinerer Gewerkschaften, wie zum Beispiel derjenigen von Piloten und Lokführern, nachbessern. Ihre Belange dürfen laut dem Gericht nicht unter den Tisch fallen, sondern müssen angemessen in Tarifverträgen berücksichtigt werden. Das Tarifeinheitsgesetz gibt in der Konkurrenzsituation zwischen zwei Gewerkschaften bei Tarifgesprächen der größeren den Vorzug.

Keine Spaltung der Beschäftigten

Die große Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) bewertet den Richterspruch als klares Signal gegen Gruppenegoismen und die Spaltung der Arbeitnehmerschaft. Damit sei sichergestellt, "dass künftig der Ingenieur nicht gegen den Papiermacher ausgespielt werden kann", erklärte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis.

Die Wirtschaft sieht die Entscheidung als gutes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Damit werden die Möglichkeiten von Spartengewerkschaften beschränkt, das gesamte Wirtschaftsleben in unserem Land lahmzulegen", kommentierte der Präsident des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven. Der Grundsatz "ein Betrieb - ein Tarifvertrag" habe sich in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland bewährt.

Das sogenannte Tarifeinheitsgesetz sollte die Streiklust von Berufsgewerkschaften dämpfen, die eine bestimmte Berufsgruppe mit viel Macht vertreten. Streiten zum Beispiel zwei Gewerkschaften bei Tarifrunden in einem Betrieb um die Gunst derselben Beschäftigten, muss die größere den Vorzug für die Verhandlungen bekommen. Nur ihr Tarifvertrag gilt. Die Große Koalition wollte damit verhindern, dass sich die Gewerkschaften gegenseitig mit Forderungen überbieten und das Unternehmen durch wechselseitige oder parallele Streiks lahmlegen.

Kampfgeist bei Lokführern und Flugbegleitern

Die unterlegenen kleinen Berufsgewerkschaften, wie die Ufo der Flugbegleiter und die GDL der Lokführer, gaben sich nach der Niederlage kämpferisch. "Der Angriff einer sozialdemokratischen Arbeitsministerin auf die Berufsgewerkschaften ist gescheitert", sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky dem Fernsehsender N-TV. Seine Gewerkschaft habe sich natürlich ein Verbot des Gesetzes gewünscht, könne aber mit dem Urteil gut leben. "Wir sind nicht eingeschränkt in der Frage des Arbeitskampfes. Wir sind weiterhin durchsetzungsfähig", meinte Weselsky. Anlass für das Gesetz waren einst die wochenlangen Streiks bei der Bahn, bei denen sich die GDL mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG beharkte.

Ufo-Sprecher Nicoley Baublies erklärte, das Gesetz sei immer noch "Müll". Dennoch habe das Gericht klargestellt, dass kleine Gewerkschaften nicht "hinten herum geschwächt" werden dürften. "Wir dürfen weiter streiken", sagte Baublies. Auf die Arbeitsgerichte komme jetzt viel Arbeit zu, prophezeite er. "Die Arbeitgeber haben mindestens so lange Gesichter wie wir", meinte der Ufo-Sprecher.

In der Tat betonte das Verfassungsgericht ausdrücklich, dass das Streikrecht der Spartengewerkschaften nicht angetastet werden dürfe. In der Praxis stellt sich die Frage, ob sich die Mitglieder mobilisieren lassen, wenn am Ende der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Gewerkschaft zum Tragen kommt. Die Arbeitsgerichte werden nun feststellen müssen, ab welchem Umfang die Interessen der Minderheitengewerkschaft angemessen berücksichtigt worden sind.

Bis 2010 galt hierzulande, dass es in einer Firma nur einen Tarifvertrag geben kann. Seinerzeit hatte das Bundesarbeitsgericht die Tarifeinheit aber gekippt. Bundesarbeitsministerin Nahles wollte sie mit dem Gesetz teilweise wiederherstellen. Bisher wurde es kein einziges Mal angewendet.

