Bonn (ots) - Nach den G20-Krawallen ist eine Diskussion über seine Verantwortung entbrannt: Hat der Erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz, die Situation im Vorfeld unterschätzt? Wer trägt die Verantwortung? In einer Regierungserklärung will der SPD-Politiker zu den Vorfällen Stellung nehmen. phoenix ist live dabei. Auch die anschließende Aussprache wird im aktuellen Programm übertragen. Erster Redner der Opposition in der Hamburger Bürgerschaft ist der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll.



