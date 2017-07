GFT Technologies hat in dieser Woche die Märkte mit einer Gewinnwarnung geschockt. "Jetzt fehlen wieder 37 Millionen Euro Umsatz in der Planung. Zwei Großkunden haben da Projekte verschoben", so Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Investoren und Analysten seien von der der Nachricht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Anlegern rät Schröder jetzt vorsichtig zu sein. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Helma Eigenheimbau, MBB, Init und LPKF Laser. Das komplette Interview finden Sie hier.