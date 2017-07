Newtown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -



OSG, ein führendes Unternehmen für Verhaltensanalyse, kündigte

heute den Start seiner brandneuen Webseite -

http://www.OSGanalytics.com - an.



OSG möchte mit seiner neuen Webseite Lesern ermöglichen, sich

leichter mit den Produkten, Lösungen und Fallstudien des Unternehmens

vertraut zu machen, indem sie problemlos die relevantesten

Informationen durchsuchen können. Die neue Webseite reflektiert die

Industriezweige, in denen OSG tätig ist, und bietet so

tiefgreifenderen Zugang zu seinen Methoden, Produkten und Lösungen.



"Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was wir tun und auf

welche Weise, dann können unsere Produktseiten weiterhelfen. In den

Seiten zu den Industriezweigen haben wir nach Branchen sortierte

Ressourcen für eine Reihe spezifischerer Anwendungsfälle

zusammengetragen. Unsere Fallstudien sind detaillierter und werden

Ihnen helfen, die Auswirkung der Arbeit abzuschätzen, die wir für

unsere Kunden geleistet haben", erklärt Isha Gupta, Marketing Lead

bei OSG.



OSG ist ein Katalysator für kundenorientiertes Wachstum und hilft

durch ein Verständnis davon, was für seine Kunden am wichtigsten ist,

den Umsatz von ihnen zu fördern. OSGs leistungsstarke

verhaltensbezogene und kognitive Analysen wurden gestaltet, um zu

verstehen, was das zukünftige Verhalten von Kunden anregt, sodass

Kunden geholfen wird, durch einen kundenorientierten Ansatz neue

Innovationen zu identifizieren, Marken aufzubauen, Kommunikation zu

fördern, Kundenerfahrung zu verbessern sowie Kunden zu gewinnen, zu

binden und zu halten.



"Wir freuen uns sehr, unsere neue Webseite zu starten", sagt Dr.

R. Sukumar, CEO von OSG. "Dies kennzeichnet eine wachstumsstarke

Phase für OSG und mit unserer neu eingeführten Produkt-Suite sind wir

besser gerüstet, um unseren Kunden auf ihrem Weg zu

Kundenorientiertheit zu helfen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden

zusammen, sodass sie unsere Produkte verstehen können, was letztlich

zu einer besseren Entscheidungsfindung führt. Die Leistungsfähigkeit

eines kundenorientierten Ansatzes gestattet uns, in allen Bereichen

der Integration von Dateninfrastruktur, Datenschutz und

Datensicherheit partnerschaftlich vorzugehen und schnell zu handeln,

um urheberrechtlich geschützte Technologien zur Steuerung von

Wachstum einzusetzen."



Informationen zu OSG:



OSG trägt durch seine außerordentlichen verhaltensbasierten und

kognitiven Analysen zum Wachstum von Fortune 500-Kunden bei und hilft

ihnen so, zu erkennen, was für Kunden von Bedeutung ist und letztlich

zu einer Verhaltensänderung führt. OSGs urheberrechtlich geschützte

Methoden und Produkte helfen, ein Verständnis davon zu gewinnen,

"wie" und "warum" Kunden während ihrer Customer Journey bestimmte

Entscheidungen treffen, während sie ihren spezifischen Aufgaben

nachkommen. OSGs Fokus auf die drei Es (Verhaltenserwartungen,

außerordentliche Erfahrungen, garantiertes Engagement) trägt durch

Kundenorientiertheit zur Wachstumsförderung bei.



Originaltext: Optimal Strategix Consulting Private Limited

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062521

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062521.rss2



Pressekontakt:

Isha Gupta

+91-9840321300

isha.gupta@optimalstrategix.com