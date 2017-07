In Berlin startet heute das Tech Open Air: Überall in der Hauptstadt versammeln sich digitale Vordenker, Tech-Begeisterte und Unternehmer. Im Fokus: Ökonomie, Kunst und Leben in Zeiten des technologischen Fortschritts.

Festivals dürften für die meisten Menschen vor allem Dosenbier, Dixie-Toilette und Zeltlager bedeuten. Doch nicht immer und überall ist das so. Vor allem nicht ab heute in Berlin - da startet das diesjährige Tech Open Air Festival und da heißt es eher: Künstliche Intelligenz, Cloud und digitales Unternehmertum.

Über 20.000 Teilnehmer, 200 Sprecherinnen und Sprecher, Unternehmen wie KPMG, Amazon, SAP oder Bayer: Auch in diesem Jahr zieht das Tech Open Air, kurz TOA, wieder Aufmerksamkeit auf sich. Dabei will es mehr sein als nur eine weitere Innovationsmesse. Gründer Niklas Woischnik war bereits Berater für Unternehmen wie Eventbrite, Twitter oder Spotify und rief 2012 das Tech Open Air ins Leben: "Dahinter steckt die Idee, eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen mit der Schnittstelle Technologie aufzubauen", sagt Woischnik dem Handelsblatt. Technologie habe schließlich in jeden Winkel der Gesellschaft Einzug genommen, so der Gründer: Von Kunst über Wissenschaft und Politik oder der Gesundheitsbranche.

Und so vernetzt Woischnik mit dem Tech Open Air die unterschiedlichsten ...

