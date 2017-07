Baden-Baden (ots) -



Koproduktion DLF/SWR



Der frisch gekürte Georg Büchner-Preisträger Jan Wagner geht am Sonntag, 16. Juli um 18:20 Uhr mit seinem ersten Hörspiel "Gold. Revue" (DLF/SWR 2017) in SWR2 auf Sendung. Im Zentrum steht die menschliche Faszination am Edelmetall Gold, die unweigerlich in den Abgrund führt. Zu den Sprechern dieser Koproduktion unter Federführung des Deutschlandfunks gehören u. a. Mechthild Großmann, Heikko Deutschmann, Marek Harloff, Rainer Philippi und Rosa Enskat.



Eine Revue im Bann des Goldes



"Gold. Revue" ruft die Dynamik wach, die das Edelmetall einst auslöste: die Hoffnung, das Begehren, die Gier, den Rausch und die Verzweiflung. Der Lyriker Jan Wagner lässt in seinem durchkomponierten Sprachkunstwerk all diejenigen noch einmal auftreten, die in den Bannkreis des Goldes gerieten: die Herumtreiber und die Händler, die Schürfer und Gräber, die Bardamen, Bestatter, Liebenden und Missionare, die Säufer, Prasser und Spieler. Allen verleiht der 1971 geborene Autor eine Stimme, auch dem Gold selbst. Die poetische Szenenfolge ist eingebettet in die Originalmusik des Komponisten Sven-Ingo Koch für Gitarre und Perkussion. Für die Redaktion beim SWR zeichnet Manfred Hess verantwortlich.



Stab und Produktion



Autor: Jan Wagner; Komposition: Sven-Ingo Koch; Regie: Leonhard Koppelmann; Instrumentalisten: Dirk Rothbrust, Kalle Kalima; Regieassistenz: Hanna Steger; Redaktion: Sabine Küchler (DLF) und Manfred Hess (SWR); Produktion: DLF/SWR 2017.



Sendung: "SWR2 Hörspiel am Sonntag: Gold. Revue", Sonntag, 16. Juli 2017, 18:20 Uhr



