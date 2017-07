Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Niedrige Zinsen machen Genossenschaftsbanken zu schaffen

Die deutschen Genossenschaftsbanken haben im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient als 2015. Der konsolidierte Gewinn vor Steuern der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken betrug 8,3 Milliarden Euro nach 9,8 Milliarden Euro im Vorjahr, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) auf seiner Pressekonferenz in Frankfurt mitteilte.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden nur 7,1 nach 8,3 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 36 (Vorwoche: 37) Instituten wurden voll bedient. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert.

Tarifeinheitsgesetz weitgehend mit Grundgesetz vereinbar

Das Tarifeinheitsgesetz zur Eindämmung der Macht kleinerer Gewerkschaften steht mit dem Grundgesetz weitgehend im Einklang. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das vor zwei Jahren in Kraft getretene Gesetz schränke zwar die Rechte von Spartengewerkschaften ein, der Gesetzgeber habe aber das Recht, strukturelle Bedingungen für einen fairen Ausgleich der Interessen aller Beschäftigen eines Betriebes zu schaffen, urteilten die höchsten deutschen Richter.

Wirtschaft, Großgewerkschaften und Nahles loben Verfassungsrichter

Das Verfassungsgerichtsurteil zum Tarifeinheitsgesetz stößt bei der Bundesregierung, der Wirtschaft und den Großgewerkschaften auf breite Unterstützung. Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sprach von einem guten Tag für die Beschäftigten. "Ich begrüße die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Tarifeinheitsgesetz stärkt die solidarische Interessenvertretung durch die Gewerkschaften", sagte die SPD-Politikerin

SPD laut Umfragen derzeit ohne Chance aufs Kanzleramt

Die SPD hätte zwei Umfragen zufolge zurzeit keine Chance auf die Führung eines Regierungsbündnisses. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent, im Stern-RTL-Wahltrend gar nur auf 22 Prozent. Sowohl in einer rot-rot-grünen Koalition als auch in einer Ampel mit FDP und Grünen würde es für die SPD damit nicht reichen.

Deutscher Außenhandel lobt Wahlprogramm der FDP

Die FDP ist der klare Favorit des deutschen Außenhandels für die Bundestagswahl 2017. Das geht aus einer wirtschaftspolitischen Analyse der Wahlprogramme der Parteien hervor, die der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) in Berlin vorgestellt hat. Das Programm der FDP sei "klar wachstumsorientiert" und stehe an der Spitze in den einzelnen Politikfeldern, sagte BGA-Präsident Anton Börner.

Fünfte Runde der Tarifverhandlungen für Einzelhandel in Baden-Württemberg ergebnislos

Auch die fünfte Runde der Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Baden-Württemberg ist ohne Ergebnis geblieben. Die Arbeitgeber legten zwar ein verbessertes Angebot vor, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte. Die Verdi-Verhandlungskommission habe es aber als unzureichend zurückgewiesen. Nun soll ein neuer Verhandlungstermin vereinbart werden. Im Einzelhandel werden die Tarifverhandlungen in allen 14 Tarifbezirken ausgefochten.

CSU will "linksextreme Machenschaften" beenden

Die CSU-Landesgruppe hat nach den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg ein scharfes Vorgehen gegen "linke Zerstörungswut" beschlossen. Die CSU-Abgeordneten forderten bei ihrer Klausurtagung in Kloster Banz bei Bamberg mindestens 15.000 zusätzliche Stellen für die Bundes- und Landespolizeien sowie die stärkere Nutzung von Versammlungsauflagen und -verboten. Außerdem sprachen sich die Christsozialen für eine Verbesserung der Datengrundlage im Bereich des Extremismus und die Schaffung einer europäischen Extremistendatei aus.

Paris will Ausgaben von Ministerien um 4,5 Milliarden Euro kürzen

Im Kampf gegen das hohe Staatsdefizit will die französische Regierung dieses Jahr 4,5 Milliarden Euro einsparen. Erreicht werden solle dies durch Kürzungen in den Ministerien, sagte Haushaltsminister Gérald Darmanin der Tageszeitung Le Parisien. Dies werde ohne Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst einhergehen. Vielmehr sollten etwa die Kosten der Fuhrparks gesenkt und öffentliche Ausschreibungen besser verhandelt werden.

EU-Finanzminister beschließen Aktionsplan gegen faule Bankkredite

Die EU-Staaten wollen das Problem der vom Ausfall bedrohten Kredite bei Europas Banken entschlossener angehen. Die EU-Finanzminister verabschiedeten einen Aktionsplan mit Arbeitsaufträgen für die kommenden Jahre. Darin wird vor grenzüberschreitenden Problemen für die gesamten EU-Wirtschaft gewarnt, wenn der hohe Anteil notleidender Kredite bei Europas Banken nicht verringert wird.

