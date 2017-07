Die Länder der Europäischen Union wollen einen Aktionsplan gegen faule Kredite beschließen. Die Bankenaufsicht soll dann mehr Befugnisse erhalten. Eine Bad Bank soll es aber nicht geben.

Die EU-Finanzminister stehen vor der Verabschiedung eines Plans zur Verringerung fauler Kredite in Banken-Bilanzen. Geldhäuser in der EU schieben als Hinterlassenschaft aus der Finanzkrise und der nachfolgenden Wirtschafsflaute immer noch Problem-Darlehen im Volumen von fast einer Billionen Euro vor sich her. Das dämpft ihre Fähigkeit zur Kreditvergabe und bremst Experten zufolge auch das Wirtschaftswachstum in der Ländergemeinschaft.

"Der heute zu verabschiedende europäische Aktionsplan für notleidende ...

