Vierte "Business Travel und Technology"-Studie von Egencia enthüllt Wünsche für mehr Zufriedenheit und Produktivität auf Reisen



München (ots/PRNewswire) - Deutsche Geschäftsreisende sehen einen Zeitausgleich für Reisen außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit, wie z.B. am Wochenende, als einen zentralen Punkt, um ihre Zufriedenheit auf Reisen zu steigern. Das hat die vierte Auflage der "Business Travel und Technology"-Studie von Egencia® herausgefunden, die der Geschäftsreisespezialisten der Expedia-Gruppe jetzt veröffentlicht hat. Nach kostenlosem Internetzugang auf Flugreisen (42 Prozent) rangiert der Überstundenausgleich mit 38 Prozent auf Platz 2 für zufriedenere Geschäftsreisen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit an der Spitze, vor den Kollegen aus England und Frankreich (jeweils 36 Prozent).



Weltweit gesehen, rangieren Flug-Direktverbindungen, kostenloses WLAN an Bord sowie Upgrades für Flüge länger als sechs Stunden auf den ersten Plätzen (jeweils 33 Prozent), wenn es darum geht, die Zufriedenheit zu erhöhen. Der Ausgleich für Geschäftsreisen am Wochenende/während der Freizeit landet mit 32 Prozent erst dahinter. Einen solchen Ausgleich tatsächlich zu erhalten, geben 38 Prozent der weltweit befragten Geschäftsreisenden an. Bei den Deutschen sind es sogar nur 35 Prozent, nach Frankreich der zweit niedrigste Wert.



Produktivität steigern durch Technologie



Kostenloses Bord-WLAN sowie Direktflüge würden sogar zur Steigerung der Produktivität beitragen, fand die Egencia-Studie weiter heraus. 49 Prozent der weltweit Befragten gaben dies für Internet an und 40 Prozent für den direkten Flug. Bei den Deutschen sind es sogar 52 Prozent (WLAN) bzw. 46 Prozent (Direktflug).



Zudem sehen Geschäftsreisende in der Technologie einen Schlüssel für produktiveres Reisen. Demnach wünscht sich die Mehrzahl der Befragten weltweit, ihre Trips geräteübergreifend verwalten zu können. Zwei Drittel (66 Prozent) möchten ihre Reisen nicht nur auf dem Smartphone, sondern auf allen mobilen Endgeräten verwalten und buchen. Dies wünschen sich vor allem die Amerikaner (76 Prozent). Bei den Deutschen sind es lediglich 62 Prozent. Weltweit könnte die Hälfte der Reisenden sogar auf den Kontakt zu Service-Mitarbeitern verzichten, es sei denn es entsteht ein Problem. Bei den Deutschen ist dieser Wunsch mit 60 Prozent am stärksten.



Rob Greyber, Präsident von Egencia sieht die Geschäftsreisebranche hier an einem Scheideweg: "Die Erwartungen der Geschäftsreisenden weltweit sind höher denn je: Sie wollen den Zugriff auf Informationen und Lösungen sofort und dies auf jedem Gerät. In unserer Branche liegen die Zufriedenheit der Geschäftsreisenden und die Interessen der Unternehmen wie Effizienz und Produktivität ihrer Mitarbeiter oftmals auseinander. Egencia entwickelt hier Lösungen, welche die Wünsche beider Gruppen adressieren. Das Verständnis, dass sich die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Travel Managern nicht gegenseitig ausschließen, ist unsere Kernmotivation, weltweit integrierte, geräteübergreifende Produkte auf den Markt zu bringen."



Die vierte "Business Travel und Technology"-Studie wurde im Auftrag von Egencia von Northstar, einem weltweit vernetzten Consulting-Unternehmen, durchgeführt. Für die Studie wurden 4.521 Geschäftsreisenden ab 18 Jahren in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Singapur, Schweden, Großbritannien und den USA befragt (mit n = 500 Umfragen pro Land). Diese haben die Umfrage im April und Mai 2017 online beantwortet.



Mehr über die 4. Auflage der Egencia "Business Travel und Technology"-Studie unter https://www.egencia.com/public/de/campaigns/gbta/.



Über Egencia



Egencia macht Geschäftsreisen durch innovative Technologien einfacher. Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschäftsreisenden und ihre Anforderungen - Egencia gibt ihnen intuitive Lösungen an die Hand, die ihre Reisen einfacher und effektiver machen. Das breite Portfolio umfasst Reiseanbieter aus den Bereichen Flug, Hotel, Mietwagen und Bahn. Mit dem technologischen Knowhow und dem Feedback von Millionen von Nutzern der Muttergesellschaft, der Expedia-Gruppe, bietet Egencia Geschäftsreisenden das, was sie benötigen: Informationen, Technologie, Service und Reporting gebündelt in einem Travel-Management-System.



Egencia ist weltweit in mehr als 65 Ländern mit fachkundigem Service vertreten. Mehr Informationen auf www.egencia.de oder via Twitter @EgenciaDE (http://twitter.com/egenciade).



© 2017 Egencia, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Name und das Logo Egencia sind als Marke registriert oder ein Trademark der Expedia Gruppe in den USA und/oder anderen Märkten. Andere Logos, Produkte oder Firmennamen, welche hier erwähnt werden, können den jeweiligen Inhabern gehören. CST # 2083922-50.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/CG79319LOGO-a



OTS: Egencia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78868 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78868.rss2



Pressekontakt: Annie McElroy-Arnaud Communications Manager Egencia Europe E-Mail: a.mcelroyarnaud@egencia.com Büro: +33 1 73 01 02 21



Carolin Campe noble kommunikation E-Mail: ccampe@noblekom.de Büro: +49 6102 36660