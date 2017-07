Mit MotorradreifenDirekt.de drei Tickets für die ContiRidingSchool vom 4. bis 5. August 2017 gewinnen.

Teilnehmer können auf dem Contidrom den neuen ContiRoadAttack 3 testen und beim Motorradtraining an ihre Grenzen gehen.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art wartet auf die Teilnehmer der diesjährigen ContiRidingSchool. Im Rahmen dieses Events am 4. und 5. August 2017 können Biker den ContiRoadAttack 3 auf der Contidrom Teststrecke in Wietze ausprobieren. MotorradreifenDirekt.de verlost gemeinsam mit dem deutschen Hersteller drei Tickets für die "Schule auf zwei Reifen".

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170711005811/de/

Mit MotorradreifenDirekt.de drei Tickets für die ContiRidingSchool gewinnen (Photo: Business Wire)

Continental setzt auf Sicherheit ohne Kompromisse bei Fahrspaß und Komfort. Während der Veranstaltung sind Experten aus der Forschungs-, Entwicklungs- und Testabteilung des Herstellers vor Ort und machen fit in Sachen Reifen. Anschließend steht ein exklusiver Besuch der weltweit ersten vollautomatischen Reifentestanlage AIBA auf der Agenda. Am zweiten Tag haben die Teilnehmer Gelegenheit, den neuen Sporttouring-Reifen ContiRoadAttack 3 in Handling- und Schräglagenkursen auf Herz und Nieren zu prüfen. "Die ContiRidingSchool ist eine tolle Gelegenheit, seine Grenzen auszutesten und das völlig risikolos. Ein spannendes Erlebnis für Einsteiger und routinierte Fahrer", sagt Oliver Pflaum, Leiter Vertrieb und Einkauf Motorradreifen bei Delticom.

Wer sich das Motorradtraining nicht entgehen lassen will, kann noch bis zum 23.07.2017 an der Ticketverlosung von MotorradreifenDirekt.de und Continental teilnehmen. Einfach eine Mail mit dem Betreff "ContiRidingSchool 2017" an moto_aktion@delti.com schicken und die folgende Frage beantworten: Wo befindet sich das Contidrom? schon ist man im Lostopf.

Continental stellt während der Veranstaltung kostenlos Test-Bikes von BMW (GS und XR) und Ducati (Multistrada) zur Verfügung, Motorrad-Schutzkleidung (inkl. Integralhelm) ist von den Teilnehmern selbst mitzubringen. Für Unterkunft und Verpflegung ist gesorgt, die An- und Abreise müssen von jedem selbst getragen werden. Weitere Infos zur ContiRidingSchool und zum Gewinnspiel gibt es auch unter https://www.motorradreifendirekt.de/b/continental-contiridingschool-2017.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.Pneus-moto.fr (FR), www.Motorbandenmarkt.nl (NL), www.Moto-pneumatici.it (IT), www.NeumaticosDeMoto.es (ES), www.Moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.Autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170711005811/de/

Contacts:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

or

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com