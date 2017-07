Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-11 / 13:59 Pressemitteilung *Linde erhält Auftrag zum Bau einer großen Polypropylenanlage für Braskem in La Porte, Texas * La Porte, TX, USA / München, 11. Juli 2017 - Der Technologiekonzern The Linde Group wurde von Braskem, dem größten Hersteller von thermoplastischen Kunstharzen in Amerika, mit dem Bau einer großen neuen Anlage zur Produktion von Polypropylen in La Porte, Texas, USA, beauftragt. Das gaben beide Unternehmen heute bekannt. Der Auftrag umfasst die Planung, Beschaffung und Errichtung der Anlage. Linde wird hierfür umfassende Projektdienstleistungen für industrielle Polyolefinanlagen bereitstellen, die von der Basisplanung (Front End Engineering Design; FEED) bis zur kompletten EPC-Ausführung reichen. Linde ist für die Nutzung der hier eingesetzten UNIPOLTM Polypropylen-Prozesstechnologie zugelassen. Braskem wird für die neue Polypropylen-Produktionslinie - Delta genannt - mehrere hundert Millionen Euro investieren. Die Anlage wird direkt neben Braskems bestehenden Produktionseinrichtungen in La Porte, Texas, USA, entstehen und über eine jährliche Produktionskapazität von 450 Kilotonnen verfügen. Mark Nikolich, Vorsitzender des Vorstands von Braskem Nordamerika, sagte: "Wir freuen uns, dass wir heute einen entscheidenden Fortschritt bei der Entwicklung unseres Delta-Projekts, das die größte Produktionseinheit für Polypropylen in Amerika sein wird, erzielt haben. Die Wahl der Linde Group als unserem führenden EPC-Kontraktor folgte einem strengen Selektionsprozess. Mit mehr als 4.000 gebauten Anlagen in über 100 Ländern bringt Linde seine umfassende Expertise bei technologischen Lösungen sowie bei der weltweiten Beschaffung und Konstruktion im internationalen Großanlagenbau in dieses Projekt ein. Zudem besitzt Linde spezielle Erfahrung in der Planung von UNIPOLTM PP Industrieanlagen. Wir sind begeistert, bei diesem wichtigen Vorhaben mit Linde zusammenzuarbeiten und im Rahmen von Braskems globaler Wachstumsstrategie unsere Position als führender amerikanischer Polypropylen-Hersteller weiter auszubauen." Dr. Christian Bruch, Mitglied des Vorstands der Linde AG und verantwortlich für das Anlagenbaugeschäft, sagte: "Nach Dekaden ohne nennenswerte Kapazitätserweiterungen in den USA, erlebt die Industrie nun strategische Veränderungen im US-amerikanischen Polypropylen-Markt. Basierend auf unseren Erfahrungen mit dem UNIPOLTM Polypropylenprozess konnten wir vielfältige Anlagenprojekte, von der Planung bis zur Errichtung, erfolgreich für unsere Kunden realisieren. Wir freuen uns, dass wir Braskem bei ihrem strategischen Wachstumsplan in diesem wichtigen und stark umkämpften Marktsegment unterstützen können." Der Bau von Braskems neuer Delta-Anlage wird sich auch positiv auf die wirtschaftlichen Aktivitäten rund um die La Porte-Region auswirken und unter anderem etwa tausend Arbeitsplätze im Bereich Entwicklung und Bau schaffen. Der Baubeginn ist für Mitte des Sommers 2017 geplant. Die weitgehende Fertigstellung der Anlage ist für das erste Quartal 2020 vorgesehen. Braskem ist eines der weltweit größten Chemie- und Kunststoffunternehmen mit 41 Industrieanlagen in Brasilien, den USA, Deutschland und Mexiko. The Linde Group hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com [1] *Für weitere Informationen:* Media Relations Investor Relations Dr. Thomas Hagn Bernard Wang Telefon +49.89.35757-1323 Telefon +49.89.35757-1328 Eva Frerker Telefon +49.89.35757-1332 Kontakt: Mitteilende Person: Dr. Frank Herkenhoff, Head of External Communications Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Linde AG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 