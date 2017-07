Hamburg (ots) - Rund 6,8 Millionen Hörerinnen und Hörer schalten täglich mindestens ein Radioprogramm des NDR ein. Das entspricht knapp der Hälfte aller Menschen ab 14 Jahren in Norddeutschland. Beim Marktanteil erreicht der NDR einen Gesamtwert von 49,2 Prozent. Der Vorsprung des NDR vor den 17 privaten Radio-Anbietern im Norden hat sich noch einmal vergrößert auf jetzt 9,0 Prozentpunkte - die kommerzielle Konkurrenz kommt der jüngsten Media-Analyse Radio (MA) zufolge insgesamt auf einen Marktanteil von 40,2 Prozent.



Die Zahl der täglichen Radiohörer in Norddeutschland beträgt laut Media-Analyse knapp 9,6 Millionen. Dies entspricht einer Tagesreichweite von 78,8 Prozent. Mit 189 Minuten am Tag liegt die durchschnittliche Hördauer stabil auf hohem Niveau.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Radio begleitet die Norddeutschen nach wie vor durch den Tag. Der NDR ist weiterhin der Favorit der Hörerinnen und Hörer im Norden. Unsere Programme bieten aktuelle, verlässliche Informationen ebenso wie gute Unterhaltung. Besonders freut mich der Erfolg unserer ambitionierten Programme NDR Kultur und NDR Info."



Die wichtigsten Ergebnisse:



- NDR 1 Niedersachsen ist mit einem Marktanteil von 22,1 Prozent seit 24 Jahren ununterbrochen Marktführer im größten norddeutschen Bundesland.



- NDR 1 Welle Nord steigert in Schleswig-Holstein seinen Marktanteil auf 15,5 Prozent.



- NDR 1 Radio MV bleibt unangefochtener Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern und erzielt einen Marktanteil von 29,3 Prozent. Im deutschlandweiten Vergleich bleibt das Programm das erfolgreichste ARD-Radio im eigenen Sendegebiet sowohl nach Marktanteil als auch nach Tagesreichweite.



- NDR 90,3 steigert in Hamburg seinen Marktanteil auf 18,6 Prozent und liegt im hart umkämpften Hamburger Radiomarkt nur noch knapp hinter Radio Hamburg auf Platz 2.



- NDR 2 gewinnt beim Marktanteil von Montag bis Sonntag im ganzen Norden und liegt jetzt bei 16,4 Prozent. Bei der für die Werbewirtschaft relevanten Zahl der Hörer pro Durchschnittsstunde Montag bis Freitag erreicht NDR 2 jetzt 802.000 Hörer.



- N-JOY wird täglich von rund 1,2 Millionen Hörerinnen und Hörern eingeschaltet.



- NDR Info erzielt mit einer Tagesreichweite von 4,7 Prozent seinen bisherigen Bestwert. Insgesamt schalten jetzt 650.000 Menschen täglich NDR Info ein.



- NDR Kultur kommt mit einer Tagesreichweite von 2,7 Prozent ebenfalls auf den besten Wert seit Bestehen dieses Programms. Insgesamt schalten täglich 387.000 Menschen das Programm ein - 85.000 mehr als bei der vorigen MA.



Mit der neuen MA 2017 Radio II wird die Grundgesamtheit der Media-Analyse Radio auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren umgestellt und somit auf die bisher übliche Befragung von Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren verzichtet. Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf die Wochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf die Wochentage Montag bis Freitag):



NDR 2 hat in der Media-Analyse 2017 Radio II sein gutes Frühjahrs-Ergebnis bestätigt, sich beim Marktanteil im ganzen Norden sogar auf 16,4 Prozent (zuletzt 15,8 %) leicht gesteigert. Jeden Tag schalten 2,7 Millionen Menschen NDR 2 ein. 1,4 Millionen Menschen davon gehören zur Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In der Währung "Hörer pro Durchschnittsstunde" - besonders wichtig für die Werbewirtschaft - erreicht NDR 2 von Montag bis Freitag jetzt 802.000 Hörer (zuletzt 774.000) und hat dabei im gleichen Maße bei Jüngeren und Älteren zugelegt. Von den 14- bis 49-Jährigen sind pro Stunde im Durchschnitt 388.000 dabei, 14.000 mehr als zuvor. Für Werbetreibende ist NDR 2 damit stärker denn je die erste Adresse im Norden. Zudem gehört NDR 2 mit diesen Werten erneut zu den bundesweit zehn reichweitenstärksten werbetragenden Programmen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 2 bleibt das mit Abstand meistgehörte Programm im Norden und hat seinen Erfolg sogar noch leicht ausbauen können. Darüber freue ich mich gemeinsam mit dem gesamten Team."



N-JOY wird täglich bundesweit von rund 1,2 Millionen Hörerinnen und Hörern eingeschaltet. Die Tagesreichweite des jungen Radioprogramms des NDR liegt in Norddeutschland aktuell bei 9,1 Prozent, der Marktanteil bei 4,3 Prozent.



NDR Info erzielt bei der Tagesreichweite seinen bisherigen Bestwert und kommt jetzt auf 4,7 Prozent (+0,7 Prozentpunkte). Damit ist es weiterhin das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden und liegt klar vor dem Deutschlandfunk. Seine höchste Tagesreichweite - 6,6 Prozent - erreicht das Programm in Hamburg. Bundesweit sind täglich 650.000 Menschen dabei, das sind 115.000 mehr als bei der letzten MA. Zum Weitesten Hörerkreis von NDR Info gehören nun rund 2,2 Millionen Menschen. Im Norden sind das 14,7 Prozent der Bevölkerung - ein Plus von 0,4 Prozentpunkten.



NDR Kultur erzielt bei der Tagesreichweite mit 2,7 Prozent den besten Wert seit Bestehen dieses Programms. Damit liegt es im Sendegebiet vor Deutschlandfunk Kultur und Klassik Radio. Bundesweit wird das Programm täglich von 387.000 Menschen eingeschaltet - im Vergleich zur letzten MA sind 85.000 Menschen hinzugekommen. Somit ist NDR Kultur auch weiterhin das meistgehörte Klassik- und Kulturprogramm im Norden. Zum Weitesten Hörerkreis gehören bundesweit rund 1,6 Millionen Menschen, im Norden liegt der Weiteste Hörerkreis jetzt bei 10,9 Prozent (+0,9 Prozentpunkte).



Die vier Landesprogramme des NDR kommen im NDR Sendegebiet zusammen auf einen Marktanteil von 23,9 Prozent. Täglich schalten rund 3,1 Millionen Menschen eines der Programme ein.



Niedersachsen



NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 liegen in Niedersachsen weiterhin ganz oben in der Hörergunst. Bereits zum elften Mal in Folge belegen die beiden Programme im größten norddeutschen Bundesland die Plätze 1 und 2. Klarer Marktführer bleibt NDR 1 Niedersachsen - trotz eines Rückgangs beim Marktanteil auf 22,1 Prozent (vorige Media Analyse: 25,2 Prozent). NDR 2 legt im Land erneut zu und kommt auf einen Marktanteil von 18,6 Prozent (zuvor 17,8 Prozent). Auf dem dritten Rang platziert sich Antenne Niedersachsen mit 10,8 Prozent Marktanteil.



NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 bleiben unser starkes Radio-Doppel in Niedersachsen. Unangefochtener Marktführer im Land ist seit 24 Jahren NDR 1 Niedersachsen - eine herausragende Leistung. Ich gratuliere unseren Teams und danke unseren treuen Hörerinnen und Hörern."



N-JOY steigert seine Tagesreichweite erneut in Niedersachsen auf 8,8 Prozent. Der Marktanteil wächst auf 4,0 Prozent. Mit seinem gesamten Angebot im Radio erreichte der NDR in Niedersachsen einen nahezu stabilen Marktanteil von 50,8 Prozent (vorige Media-Analyse 51,7 Prozent). Damit liegt der NDR 15,0 Prozentpunkte vor den kommerziellen Wettbewerbern.



Schleswig-Holstein



NDR 1 Welle Nord hat nach Verlusten in der vergangenen Media-Analyse wieder Boden gut gemacht und erreicht in Schleswig-Holstein nun einen Marktanteil von 15,5 Prozent und eine Tagesreichweite von 19,1 Prozent. Bundesweit wird das Programm von mehr als einer halben Million Menschen gehört. NDR 2 legt leicht zu und erzielt einen Marktanteil von 15,8 Prozent, die Tagesreichweite liegt bei 19,7 Prozent.



N-JOY kommt in Schleswig-Holstein auf eine Tagesreichweite von 9,5 Prozent. Der Marktanteil liegt bei 5,1 Prozent. Mit allen seinen Radioprogrammen steigert sich der NDR in Schleswig-Holstein auf einen Marktanteil von 47,2 Prozent.



Mecklenburg-Vorpommern



NDR 1 Radio MV bleibt klarer Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm kommt auf einen Marktanteil von 29,3 Prozent (vorige Media-Analyse 30,9 Prozent). Trotz des leichten Rückgangs liegt NDR 1 Radio MV mit 9,0 Prozentpunkten weiter sehr deutlich vor dem zweitplatzierten Konkurrenten Ostseewelle (20,3 Prozent). NDR 1 Radio MV erzielt zugleich mit 31,9 Prozent die beste Tagesreichweite seit 2012. Zudem bleibt NDR 1 Radio MV im deutschlandweiten Vergleich das erfolgreichste ARD-Radio im eigenen Sendegebiet sowohl nach Marktanteil als auch nach Tagesreichweite. Bundesweit schalten jeden Tag insgesamt knapp eine halbe Million Hörerinnen und Hörer NDR 1 Radio MV ein.



NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Radio MV bleibt die Nr. 1 im Land. Das ist ein schönes Geschenk unserer Hörerinnen und Hörer zu 25 Jahren NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Das Erfolgsgeheimnis liegt in einer gelungenen Mischung aus Musik und Information, wie sie so kein anderer im Land bietet. Gratulation an das gesamte Team!"



NDR 2 erzielt in Mecklenburg-Vorpommern einen Marktanteil von 7,7 Prozent und kommt auf eine Tagesreichweite von 12,8 Prozent. N-JOY, das junge Programm des NDR, baut seinen Marktanteil aus und erreicht mit 5,3 Prozent den besten Wert seit 2010; die Tagesreichweite liegt nun bei 11,5 Prozent. Der Marktanteil aller NDR Programme liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 46,9 Prozent.



Hamburg



NDR 90,3 liefert sich mit Radio Hamburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Marktführerschaft und steigert seinen Marktanteil auf 18,6 Prozent. Marktführer bleibt Radio Hamburg, das von 23,6 auf 19,2 Prozent absinkt. Bundesweit gewinnt NDR 90,3 in dieser Media-Analyse 64.000 Hörerinnen und Hörer hinzu und erreicht nun 467.000 Menschen. NDR 2 steigert seinen Marktanteil in Hamburg auf 17,0 Prozent, der beste Wert seit 2013.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Die behutsamen, aber kontinuierlichen Verbesserungen im Programm von NDR 90,3 zeigen Wirkung. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer für diese Bestätigung!"



N-JOY erzielt in der Hansestadt eine Tagesreichweite von 7,5 Prozent und einen Marktanteil von 2,8 Prozent. NDR Info kommt in Hamburg auf 6,6 Prozent Tagesreichweite. NDR Kultur steigert seine Tagesreichweite auf 3,4 Prozent. Die NDR Programme insgesamt überholen im hart umkämpften Hamburger Radiomarkt die private Konkurrenz und liegen nun mit einem Marktanteil von 47,9 Prozent deutlich vorn (Private: 42,3 Prozent).



Die Media Analyse wird zweimal jährlich von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Das nächste Ergebnis wird am 28. März 2018 veröffentlicht.



