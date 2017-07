London - Die britische Premierministerin Theresa May hat die Oppositionsparteien im Parlament zur Zusammenarbeit aufgerufen. Beim Brexit-Votum der Briten im vergangenen Jahr sei es nicht nur um den Austritt aus der EU gegangen, sagte May am Dienstag bei einer Rede wenige Tage vor dem Jahrestag ihres Amtsantritts am 13. Juli. Es habe sich stattdessen um einen "Ruf nach tiefem und profundem Wandel" gehandelt. Sie wolle sich deshalb stärker für die Rechte von Arbeitnehmern einsetzen, betonte May.

May reaqierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...