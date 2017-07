MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zahlungsabwickler Wirecard profitiert weiter von der Digitalisierung bei Zahlungsprozessen. Die operative Geschäftsentwicklung sei stark, teilte das Unternehmen am Dienstag kurz nach Ende des Geschäftshalbjahres in München mit. Deshalb habe der Vorstand die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das laufende Geschäftsjahr auf 392 bis 406 Millionen Euro angehoben. Zuvor war das Unternehmen von 382 bis 400 Millionen ausgegangen. Der neuen Prognose zufolge würde das operative Ergebnis um bis zu 32 Prozent und damit fast so stark steigen wie 2016.

An der Börse kam das gut an, auch wenn die Anhebung für Experten keine große Überraschung war. Die Aktie des TecDax-Schwergewichts setzte ihre jüngste Rally fort und erklomm wie so oft in den vergangenen Wochen ein weiteres Rekordhoch. In der Spitze kletterte der Kurs um 3,82 Prozent auf 64,74 Euro. Das Unternehmen ist damit an der Börse fast acht Milliarden Euro wert - etwa so viel wie der Dax-Wert ProSiebenSat.1 . Mit dem Anstieg der vergangenen Wochen hat Wirecard das Kursdebakel von Anfang 2016 nach einer Attacke des selbst ernannten Analysehauses Zatarra wettgemacht.

Dieses hatte im März 2016 das Geschäftsmodell der Münchner in Frage gestellt und damit den Kurs auf Talfahrt geschickt. Der Wirecard-Kurs brach innerhalb weniger Wochen um fast ein Drittel auf 29,40 Euro ein. Seitdem summieren sich die Kursgewinne inzwischen auf rund 120 Prozent - davon alleine knapp 57 Prozent in diesem Jahr, womit die Aktie einer der stärksten Werte im Technologieauswahlindex TecDax ist.

Einer der größten Nutznießer der Rally ist Vorstandschef Markus Braun, der die Kurschwäche nutzte, um seinen Anteil an Wirecard deutlich auf 7 Prozent aufzustocken. Zuletzt war sein Aktienpaket etwas mehr als 550 Millionen Euro wert./zb/stw/jha/

