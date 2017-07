Hamburg (ots) -



Viktoria Lauterbachs Beruf: Familienmanagerin. Egal, ob Drehbuchangebote für Heiner gecheckt, Gäste bekocht, verschuldete Grundstücke des Schwiegervaters abgewickelt oder die Kinder organisiert werden müssen. Die 44-Jährige hat alles im Griff. In MYWAY (EVT 12.07.) spricht sie über das Älterwerden, ihr Organisationstalent und ihre Liebe zur Mode.



Ihr umwerfendes Aussehen mit Mitte 40 verdankt Viktoria Lauterbach nicht nur ihren Genen - sie tut, was sie kann, um möglichst lange gut auszusehen und gesund zu bleiben: "Ich mache meinen Sport, trainiere viel. Ich ernähre mich gesund: wenig Zucker, viel Rohkost, jeden Morgen einen Smoothie. Ich gehe regelmäßig zur Kosmetikerin, pflege meine Haut, lasse graue Haare beim Friseur überfärben." Obwohl sie großen Wert auf ihre Erscheinung legt, geht sie entspannt mit dem Älterwerden um: "So ist das halt. Wir bekommen alle Falten."



Die Münchnerin ist ein echtes Organisationstalent - sie managt das Familienleben mit Tochter Maya (15) und Sohn Vito (10) ohne die Unterstützung ihres berühmten Mannes, wenn dieser an einem neuen Film arbeitet: "Heiner verlässt sich mittlerweile komplett auf mich." Für die Super-Mama kein Problem:"Meine Power reicht für vier". Beruflich kommen ihr ihre organisatorischen Fähigkeiten ebenfalls zugute: Viktoria ist nicht nur Bauherrin, sondern seit 2006 auch die Managerin ihres Ehemanns. Für sie die perfekte Balance zwischen Beruf und Privatleben: "Wenn er manchmal jammert, dass er wieder zum Dreh muss, halte ich ihm vor Augen, wie schwer andere ihr Geld verdienen müssen und wie sehr er seinen Beruf doch eigentlich liebt. Dann gibt er mir zum Abschied einen Kuss und fährt (wieder) glücklich ans Set."



Viktoria Lauterbach liebt alles, was mit Mode und Beauty zu tun hat: "Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes eine Frau - und das wirklich sehr gern. Ich liebe es, mich herzurichten, zelebriere das richtig. Heiner hat mir mal gesagt: 'Du musst dich gar nicht schminken, du siehst auch so toll aus.' Aber wenn ich mal ungeschminkt rumlaufe, bekomme ich keine Komplimente von ihm."



