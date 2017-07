Mailand (awp) - Das Biotechunternehmen Newron meldet den Marktstart des Parkinson-Mittels Xadago (Safinamide) in den USA. Das Mittel stehe den Patienten dort ab sofort zur Verfügung, teilt Newron am Dienstag mit. Xadago ist eine Zusatztherapie zu Levodopa/Carbidopa für Parkinson-Patienten, welche unter so genannten "OFF"-Episoden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...