Wien - Der US-Fondsanbieter Vanguard baut sein Geschäft in Europa aus, so die Experten von "FONDS professionell".Der auf günstige Indexfolger spezialisierte Asset-Management-Gigant habe 2016 das in Europa verwaltete Vermögen gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf 20 Milliarden Britische Pfund (22,6 Milliarden Euro) gesteigert, berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times". Vanguard verwalte weltweit ein Vermögen von rund vier Billionen US-Dollar und gelte als Preisbrecher in der Branche.

Den vollständigen Artikel lesen ...