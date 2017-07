Die durchschnittlichen Baukosten in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten deutlich angezogen. Die Preise für neu gebaute Wohngebäude in Deutschland sind im Mai 2017 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,8% gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Allein von Februar auf Mai 2017 ...

