GFT Technologies hat die Märkte am Montag mit einer Gewinnwarnung geschockt. Für die Aktie des Konzerns ging es um bis zu 16 Prozent abwärts. Schuld an der Misere sind in gewisser Weise die Banken und ihr Sparprogramm. Was es damit auf sich hat, erklärt Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Das Video ist Teil eines längeren interviews. Darin geht es außerdem um den DAX, die Commerzbank, Daimler, Tesla, Millennial Lithium und JinkoSolar. Die komplette Sendung finden Sie hier.