Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) - Amerijet International ist die erste Frachtfluggesellschaft US-amerikanischen Ursprungs, die nach ihrer entsprechenden Ernennung am 27. Juni 2017 die CEIV-Pharma-Zertifizierung von IATA erhält.



Der erfolgreiche Abschluss des Zertifizierungsprozesses ermöglicht Amerijet intensiver seinem Versprechen nachzukommen, die von der Pharma-Industrie hoch gesetzten Standards zu übertreffen. Amerijet hat im Verlauf der letzten Jahre stark in Technologie, Infrastruktur und Prozesse investiert, um den sicheren Umgang und entsprechenden Transport von wertvoller und temperaturempfindlicher Fracht zu gewährleisten.



"Diese Zertifizierung bestätigt erneut unser Engagement dafür, unseren Kunden die höchste, gleich bleibende Qualität, Professionalismus und Transparenz zu bieten. Als erste US-amerikanische Frachtfluggesellschaft als Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics ausgezeichnet zu werden, ist ein direktes Ergebnis unserer harten Arbeit sowie unserer Investitionen in unser Programm zur Temperaturregelung (ATC), die wir im Laufe der letzten Jahre getätigt haben", sagte Vic Karjian, Präsident und CEO von Amerijet International Airlines.



Amerijet blickt auf über 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit temperaturempfindlicher Luftfracht. Die Fluggesellschaft transportiert jährlich über 300 Millionen Pfund (136 Millionen kg) Fracht, einschließlich 65 Millionen Pfund (30 Millionen kg) temperaturgeführter Produkte. Amerijets Umschlagbetrieb für temperaturgeführte Produkte am Flughafen Miami umschließt eine maßgefertigte Kühlanlage, die mit einem aktiven Alarmsystem, Temperaturdatenschreibern und Rund-um-die-Uhr-Videoüberwachung ausgestattet ist. Computerüberwachte pharmazeutische Kühlkammern bieten eine Lagerumgebung von Warensendungen bei einer Raumtemperatur von 15°C - 25°C, bei Kühlung von 2°C - 8°C und Gefriertemperatur bei -0°C.



Rasheme Richardson, Vice President of Airport Operations für Amerijet, fügte hinzu: "Als Fluggesellschaft ist es unsere Aufgabe in der Lieferkette, einen sicheren Umgang von allen Pharmasendungen zu bieten sowie deren Temperaturintegrität sicherzustellen. Wir fordern von allen unseren Geschäftspartnern, einschließlich unserer Abfertiger und Fuhrunternehmen, die gleichen einheitlichen Standards und Prozesse. Die logistischen Kühlkettenstandards des Gesundheitswesens einzuhalten, die Arzneimittelhersteller und Life-Science-Unternehmen voraussetzen, hilft uns, die globale Gesundheitsinitiative zu unterstützen, die Patientensicherheit an erste Stelle setzt."



"Amerijets Strategie, sein Angebot für Pharmasendungen durch Investition in die aktuellste Kühlkettentechnologie zu verbessern sowie am IATA CEIV Pharma-Zertifizierungsprogramm teilzunehmen, stellt das Engagement der Fluggesellschaft für Patientensicherheit unter Beweis. Wir gratulieren Amerijet zu seiner Leistung, die Erwartungen von Spediteuren hinsichtlich Standardisierung und Transparenz zu erfüllen. Das wird zur Entwicklung eines stärkeren, wettbewerbsorientierteren und besseren Frachtdiensts für Pharmazeutika in Nord- und Lateinamerika für diesen äußerst wichtigen Sektor beitragen", kommentierte Glyn Hughes, IATA Global Head of Cargo.



