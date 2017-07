- TargImmune-Technologie stammt von der Hebräischen Universität

von Jerusalem



- Kombination von Bisantrene mit gezielter Krebstherapie



- Erweiterung des Markts für Bisantrene über die AML hinaus:

Behandlung von Brust-, Prostata-, Lungen-, Kopf- und Halskrebs

mithilfe von exklusiven Kombinationen aus gezielten Therapien



Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Race Oncology Limited

(ASX: RAC) gab heute bekannt, dass es gemeinsam mit der TargImmune

Therapeutics AG (Basel, Schweiz) eine Absichtserklärung (Letter of

Intent) mit TargImmune Therapeutics AG (Basel, Schweiz) über den

Aufbau eines Joint Venture zwischen den beiden Unternehmen

unterzeichnet hat. Das Joint Venture, das unter dem Namen Race

Immunotherapeutics laufen soll, wird sich auf die Entwicklung neuer

und verbesserter Krebstherapien konzentrieren, die auf einer

Kombination aus Bisantrene und der TargImmune-Technologie zur

gezielten Krebstherapie basieren.



Das Race Immunotherapeutics ("RITX") Joint Venture wird als

Partnerschaft zu gleichen Teilen von Race und TargImmune getragen.

Dabei soll sämtliches, durch RITX neu geschaffenes geistiges Eigentum

in gleicher Weise im Besitz beider Parteien im Rahmen ihrer Rechte

als Inhaber des Joint Venture sein. RITX soll unabhängig finanziert

werden und das Joint Venture wird seinen Betrieb aufnehmen, sobald

die Finanzierung steht und die formalen Vereinbarungen umgesetzt

sind. Die abschließenden Bedingungen des Vertrags über das Joint

Venture müssen noch von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt

werden. Sämtliche Hauptarbeiten bei der Entwicklung werden von den

Wissenschaftlern von TargImmune in Basel unter der Leitung eines

Steuerungsgremiums, zu dem auch wissenschaftliches Personal von Race

gehört, durchgeführt. Race wird wissenschaftliche Unterstützung

bereitstellen sowie das Arzneiprodukt Bisantrene, allerdings keine

direkten finanziellen Mittel zum Joint Venture beisteuern.



Die TargImmune-Technologplattform, die von Hebräischen Universität

von Jerusalem in Lizenz übernommen wurde, beinhaltet einen

proprietären, nicht-viralen Vektor, der auf Rezeptoren abzielt, die

in Krebszellen überexpmrimiert sind, wozu solche gehören, wie sie bei

Brustkrebs und einigen anderen wichtigen Krebsarten zu finden sind.

Sobald der Vektor an der Zielzelle angelangt ist, überträgt er einen

immunmodulierende Agenten (poly-IC oder pIC) in die Zelle, der dann

eine Apoptose (programmierten Zelltod) und eine Immunreaktion gegen

den Krebs auslöst. Die global targetierende Technik ist unter der

Bezeichnung CTPIC ("Cancer Targeted delivery of pIC") bekannt.



TargImmune ist davon überzeugt, dass durch die Kombination von

CTPIC mit einer Breitspektrum-Chemotherapie Behandlungssynergien

erreicht werden können. Aufgrund einer weitest gehenden Reduktion von

Cardiotoxinen und seiner Wirkweise ist Bisantrene die ideale

Chemotherapie, um mit der CTPIC-Plattform von TargImmune kombiniert

zu werden. Umgekehrt kann die Krebs bekämpfende Wirkung von

Bisantrene durch die Kombination mit CTPIC erheblich verbessert

werden.



Der anfängliche Fokus des Joint Venture wird auf der Entwicklung

von Kombinationen von Bisantrene mit CTPIC liegen, die auf den

EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor) abzielen. Dabei

handelt es sich um ein wichtiges Target bei Brustkrebs und weiteren

Krebsarten. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten zur Behandlung von

Brustkrebs und ebenso von nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen

(Non-small-cell Lung Cancer, NSCL) sowie von Kopf- und Halskrebs. Das

Joint Venture wird über den EGF-Rezeptor hinaus auch Kombinationen

von Bisantrene und CTPIC erkunden, die auf andere Krebs-Targets

abzielen, wie etwa PSMA, bei dem es sich um einen Marker für

Prostata-Krebs handelt.



"Wir glauben, dass dieses Joint Venture für Race eine bedeutende

Wertsteigerung mit sich bringt", sagte der CEO von Race, Peter

Molloy. "Bisantrene hat bei AML (akute myeloische Leukämie), bei der

es sich um eine relativ seltene Erkrankung handelt, einen

therapeutischen Nutzen gezeigt. Das Joint Venture bringt für

Bisantrene mögliche Chancen für Behandlungen von sämtlichen wichtigen

Krebsarten mit sich, wodurch sich die Zahl der Patienten, die von

diesem wertvollen chemotherapeutischen Agenten profitieren könnten,

erheblich erhöht."



TargImmune wir von Dr. Esteban Pombo-Villar geleitet, der vor

Kurzem den Posten des CEO übernommen hat und der auf eine über

20-jährige Tätigkeit bei Novartis zurückblicken kann, und hier vor

allem als Head of Alliance Management beim Novartis Institute for

Biomedical Research (NIBR). "Das Joint Venture wird nach Synergien

zwischen den Wirkmechanismen von Bisantrene und der targetierten

CTPIC-Plattform suchen. Das positive Sicherheitsprofil von Bisantrene

macht das Medikament zu einem idealen Kandidaten für eine kombinierte

Verwendung mit unserer targetierten Plattform", sagte Dr.

Pombo-Villar.



"Bei wissenschaftlichen Ansätzen in der Entwicklung geht es darum,

Wissen einzusetzen. Das Joint Venture zwischen Race Oncology und

TargImmune Therapeutics bringt Jahrzehnte an Erfahrung aus Forschung

und Entwicklung aus den Bereichen Pharma und Biotech zusammen,

wodurch die Möglichkeit entsteht, neue Medikamente zu erschaffen, die

in das Arsenal im Kampf gegen den Krebs aufgenommen werden können",

fügte Dr. Peter Kash, Vorstandsvorsitzender von TargImmune, hinzu.



Über die TargImmune Therapeutics AG



TargImmune Therapeutics AG ist ein privat geführtes

Biotechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz mit einem

Schwerpunkt auf der Medikamentenentwicklung unter Verwendung von

neuartigen, zielgerichteten Immuntherapien. Die Haupttechnologie des

Unternehmens ist die CTPIC-Technologieplattform, bei der ein

proprietärer, nicht-viraler Vektor verwendet wird, der gezielt auf

Krebszellen, bei denen bestimmte Rezeptoren überexprimiert sind,

ausgerichtet ist, um diese zu zerstören.



Über Race Oncology Limited



Race Oncology ist ein Spezialarzneimittelhersteller, dessen

Geschäftsmodell sich auf die Verfolgung von Produkten im

spätklinischen Stadium konzentriert, insbesondere im Bereich der

Onkologie. Das erste Produkt des Unternehmens ist das

Chemotherapiemedikament Bisantrene, das in den 1980er und 1990er

Jahren Gegenstand von mehr als 40 klinischen Phase-II-Studien war.

Race Oncology hat kürzlich mehrere Patentanträge zu Bisantrene

eingereicht und hat in den USA die Bezeichnung als

Orphan-Arzneimittel (Orphan Drug Designation) erhalten. Das Ziel des

Unternehmens ist es, die endgültige Entwicklung von Bisantrene

abzuschließen und dieses wertvolle Medikament auf den Markt zu

bringen.



Kontakte für

Informationen:

Race Oncology TargImmune



Peter Molloy, CEO Esteban Pombo-Villar,

CEO

plmolloy@raceoncology.com esteban@targimmune.com



+61 3 9097 1656 +41 61 225 1926



