LOS ANGELES, CA--(Marketwired - 11. Juli 2017) - MediaPlatform (www.mediaplatform.com), die führende Live-Streaming-Plattform und Managementlösung für On-Demand-Videoinhalte für Unternehmen, gab heute die Integration mit Microsoft Skype for Business bekannt, mit der die Übertragung von Video-Meetings für über 10.000 gleichzeitige Teilnehmer ermöglicht wird.

"Wir sind begeistert, die Interoperabilität unserer preisgekrönten WebCaster Video-Streaming-Plattform mit Skype for Business bekanntgeben zu können, womit hochskalierbare Live-Webcasts direkt über einen Skype for Business-Client ermöglicht werden", erklärte Mike Newman, CEO, MediaPlatform. "Die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit von Skype for Business gepaart mit der Skalierbarkeit und hochgradig anpassbaren Erfahrung von WebCaster ändert bereits die Art und Weise, wie führende Organisationen heutzutage kommunizieren."

Die Interoperabilität zwischen Skype for Business und MediaPlatform ist die erste ihrer Art, bei der die meisten der von Fortune-500-Unternehmen genutzten Unified-Communications-Tools mit der ausgezeichneten Live-Streaming-Lösung für Unternehmen vereint werden, um Unternehmen dabei zu unterstützen, interaktive Multimedia-Präsentationen für beliebig viele Teilnehmer und an jedem Standort bereitstellen zu können.

Skype for Business und die WebCaster-Plattform

Organisationen, die derzeit Skype for Business nutzen, können nun die Live-Streaming-Plattform einsetzen, die von Gartner als führend für die Skalierung interner und externer Videokommunikation anerkannt wurde.

Mit MediaPlatform WebCaster können Nutzer von Skype for Business Zugang zu einem leistungsfähigen Funktionsset für Unternehmen über die Cloud oder die Installation vor Ort erhalten. Zu den Funktionen gehören: Registrierung von Teilnehmern, Präsentationsfolien, vorher aufgenommene Inhalte, F&A, Umfragen und automatische Archivierung. Mit Unterstützung für adaptives Bitrate-Streaming und einer soliden Analyse der Teilnehmer garantiert WebCaster die Bereitstellung jeder Präsentation während gleichzeitig wertvolle Daten bezüglich Einbeziehung und Verhalten von Teilnehmern geboten werden.

Die bereits vorhandenen Integrationen von WebCaster mit Cisco, Polycom und Zoom bieten Benutzern dieser führenden Tools eine Lösung, um die Herausforderungen zur Bereitstellung von großangelegten Video-Meetings für weltweit ansässige Mitarbeiter zu bewältigen und Organisationen dabei zu unterstützen, Kapitalrendite durch ihre Konferenzinvestitionen zu erzielen.

Bereitstellung der Übertragung von Skype for Business für weltweit ansässige Mitarbeiter

MediaPlatform bietet Nutzern von Skype for Business unvergleichliche Online-Video-Übertragungskapazitäten über einen regelbasierten Delivery Engine, mit dem alle verfügbaren Optionen genutzt werden, um ein erfolgreiches Streaming zu ermöglichen. Laut der weltweit tätigen Beratungsfirma Frost & Sullivan gibt diese Technologie, genannt SmartPath, "MediaPlatform einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz".

Unternehmen, die sich für Skype for Business als ihr UC-System entschieden haben, können nun die mit SmartPath unübertroffene Teilnehmerreichweite nutzen, indem eine Reihe an Medienverbreitungs- und Failover-Regeln angepasst werden, um jeder Videoverbreitungstechnologie dynamisch einem kompatiblen Stream zuzuweisen. Mit MediaPlatform und Skype for Business kann ein Unternehmen seine Unified-Communcations-Initiativen über nahezu jede Art von Bereitungsstellungsszenario skalieren, während gleichzeitig interne Netzwerke geschützt werden.

Skype for Business Quality of Service und Quality of Experience

Während Unternehmen es weltweit ansässigen Führungskräften einfacher machen, Skype for Business-Meetings zu übertragen, um mit einer gleichermaßen verstreuten Mitarbeiterbasis in Kontakt zu bleiben, ist die Nachfrage nach Informationen zur Quality of Experience bei diesen Interaktionen gewachsen.

Mit der Veröffentlichung der MediaPlatform-Integration mit Skype for Business haben IT-Abteilungen nun Zugang zu QoS- und QoE-Daten, die entscheidend sind, um die Effektivität der Maßnahmen der Unternehmenskommunikation in der Microsoft UC-Umgebung zu prüfen. Das VBI-Dashboard (Video Business Intelligence) ist das weltweit erste Überwachungssystem in Echtzeit für Skype for Business-Übertragungen mit detailliertem Tracking von Buffern, Failovers, Abspielerfolgen und vielem mehr - bis hin zur individuellen Benutzerebene.

Über VBI können Netzwerkmanager, die für Skype for Business-Bereitstellungen verantwortlich sind, nun Zugang zu Prescriptive Analytics für die Bewertung der Performance des gesamten Unternehmenssystems erhalten.

MediaPlatform und das Microsoft-Ökosystem

Die Fähigkeit, Skype for Business-Meetings an unbegrenzt viele Teilnehmer zu übertragen, ist die jüngste Ergänzung für bereits bisher verfügbare Integrationen zwischen MediaPlatform und Microsoft.

SharePoint: Die Integration von MediaPlatform mit SharePoint ermöglicht das Streaming von interaktiven Live- und On-Demand-Video im Unternehmensportal, was von 80 % der Fortune 100 genutzt wird. Skype for Business-Aufnahmen und andere Media-Assets von Unternehmen können auf einem einzigen Gerät erstellt, zentral verwaltet und angesehen werden, ohne, dass die SharePoint-Umgebung verlassen werden muss. MediaPlatform unterstützt eine verbesserte Videoerfahrung in SharePoint-Installationen und Office 365 vor Ort.

Yammer: Mit der MediaPlatform-Integration für Yammer können Unternehmen einfacher Videos in das Sozialgefüge des Unternehmens einbeziehen und die Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams stärken. Der Wissensaustausch und die Kommunikation zwischen den Abteilungen werden über Live-Streaming innerhalb des Yammer-Portals mit auf MediaPlatform aufbauenden Präsentationen unterstützt.

Über MediaPlatform

MediaPlatform ist die führende Unternehmensplattform, die groß angelegtes Live-Streaming und On-Demand-Video für Unternehmenskommunikation, Training und Kollaboration über alle Branchen hinweg ermöglicht, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten von Video zur Verbesserung der Mitarbeitereinbeziehung und Verbesserung der Produktivität zu nutzen. Zur Kundenliste von MediaPlatform gehören Abbott Laboratories, Ericsson, EY, Phillips 66, Sprint und UL.

MediaPlatform ist führend im Gartner-Magic-Quadranten für Unternehmens-Video-Content-Management.

