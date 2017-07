Österreich, Deutschland (ots) - Der in Österreich und Deutschland tätige Versorger switch, eine 100 Prozent Tochter der EnergieAllianzAustria, führt ab sofort die Zahlung mittels Bitcoin ein und öffnet WhatsApp als zusätzlichen Kommunikationskanal für Kunden und Interessenten. Beides ist bei der Versorgung von Strom- und Erdgaskunden in Österreich ein Novum.



Als einer der ersten liberalisierten österreichischen Versorger konnte switch bereits 2001 am österreichischen Energiemarkt für Furore sorgen. Schon zu Beginn rüttelte man mit markanten Marketingbotschaften und auffallenden Plakaten die konservative Energiebranche durcheinander [1]. Dieser Ansatz ist bis heute nicht verloren gegangen und wird neben günstigen Produkten und bestem Service vor allem mit innovativen Ideen ergänzt.



"Mit der Einführung der Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel in Österreich wollen wir vor allem digitalaffine Kunden und Interessenten ansprechen", erklärt Geschäftsführer Christoph Schmidt. Ab sofort können Kunden, die sich für eine Selbstzahlung entscheiden, ihre monatlichen Abschläge oder die Schlussrechnung auch mittels Bitcoin begleichen.



Ein weiteres Novum in der Branche ist die Möglichkeit mittels WhatsApp mit dem switch-Kundendienstteam zu kommunizieren. switch wurde bereits mehrmals in Folge von unabhängigen Verbrauchertests mit Bestnoten im Service ausgezeichnet [2]. "Unsere Kunden können uns nun kinderleicht Zählerstandfotos übermitteln oder sämtliche Anfragen bequem per WhatsApp durchführen. Somit investieren wir abermals in den Komfort unserer Kunden und machen es Interessenten noch einfacher. Beispielsweise können Sie uns in Zukunft einfach Fotos ihrer aktuellen Strom- oder Erdgasrechnung zusenden und wir berechnen Ihnen einfach Ihre Ersparnis und übermitteln ein passendes Angebot", freut sich Christoph Schmidt.



Die klassischen Kommunikationskanäle wie Telefon oder E-Mail stehen darüber hinaus weiter uneingeschränkt zur Verfügung. Die Registrierung für die WhatsApp-Kommunikation erfolgt ganz einfach einmalig über die Homepage von switch.



WhatsApp wird weltweilt von 1,2 Milliarden Menschen genutzt und zählt heute zu den präferierten Kommunikationskanälen [3]. Sieben von zehn österreichischen Handynutzern verwenden WhatsApp [4].



Zwtl.: switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H.



switch, ein 100 Prozent-Tochterunternehmen der EAA-EnergieAllianz Austria, spricht als internationaler Versorger wechselbereite und preissensible Strom- und Erdgas- Kunden in Österreich und Deutschland an. switch ist seit mehr als 15 Jahren am Energiemarkt tätig und konnte in dieser Zeit mittlerweile mehr als 100.000 Strom- und Gaskunden für sich gewinnen.



[1] switch Retro-Werbeplakat im Anhang / [2] Österreichs bester Stromanbieter und bestes Service 2016 und auch Bestnoten 2017 (ÖGVS, https://www.switch.at/ueber-uns.html; https://www.switch.at/ueber-uns.html) / [3] https://de.statista.com/themen/1995/whatsapp/ [4] Laut der Social Impact Studie von A1



