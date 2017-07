Ab Juli ist Samsungs neues TV-Modell mit dem Namen "The Frame" auch in Deutschland erhältlich. Die Besonderheit: Der neuartige Fernseher kann in einer Wand eingelassen werden und dann wie ein Gemälde im Raum wirken.

