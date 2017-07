BERLIN (Dow Jones)--Unter dem Eindruck des G20-Gipfels in Hamburg hat Kanzlerin Angela Merkel erneut Hoffnung für eine Fortsetzung der Verhandlungen über das EU-USA-Freihandelsabkommen TTIP geschöpft. "Ein transatlantisches Abkommen bleibt für mich auf der Tagesordnung", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag bei einer Veranstaltung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in München. Die neue US-Administration sei zu TTIP-Verhandlungen "durchaus bereit", sagte Merkel.

Die TTIP-Verhandlungen waren mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump auf Eis gelegt worden. Trump hatte sich zunächst gegen das Abkommen ausgesprochen. In den letzten Wochen gab es auf amerikanischer Seite jedoch Anzeichen, dass die harte Linie aufgeweicht werden könnte.

