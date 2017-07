Berlin (ots) - 104.6 RTL - unangefochtener Marktführer in Berlin und Brandenburg



104.6 RTL - Berlins Hitradio behauptet in der heute veröffentlichten Media-Analyse ma 2017 Radio II erneut und mit großem Abstand seine Spitzenposition im Berliner Radiomarkt (Berlin, 14+, Durchschnittsstunde, Mo-Fr, 6-18 Uhr). In Berlin sowie im Gesamtmarkt Berlin-Brandenburg bestätigt 104.6 RTL ebenfalls die Marktführerschaft in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen (Berlin-Brandenburg, 14-49, Durchschnittstunde, Mo-Fr, 6-18 Uhr).



105'5 Spreeradio mit starkem Reichweitengewinn



105'5 Spreeradio ist einer der größten Gewinner der heutigen Media-Analyse.



Im Gesamtmarkt erreicht der Sender über 36 Prozent mehr Hörer, hier schalten jetzt 78.000 Hörer ein (Gesamt, 14+, Durchschnittstunde, Mo-Fr, 6-18 Uhr). Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen legt der Sender deutlich zu und kann seine Reichweite fast verdoppeln (Gesamt, 14-49, Durchschnittsstunde, Mo-Fr, 6-18 Uhr).



93,6 JAM FM



93,6 JAM FM erreicht laut ma 2017 Radio II täglich 38.000 junge, digital-affine Hörer (Gesamt, 14+, Durchschnittstunde, Mo-Fr, 6-18 Uhr).



Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL Radio Center Berlin: "Die aktuelle Media-Analyse zeigt, dass der Radiomarkt der Hauptstadt noch wettbewerbsintensiver geworden ist. Umso mehr freut es mich, dass wir mit 104.6 RTL unsere Marktführerschaft in Berlin und bei den 14-49-Jährigen in Berlin und Brandenburg wieder bestätigen können. Bei 105'5 Spreeradio zeigen die Veränderungen der letzten Monate erste, sehr positive Auswirkungen. Die Station gewinnt signifikant Hörer dazu und meldet sich zurück im Konzert der großen Berliner Radiosender.



Mein Dank geht an das gesamte Team des RTL Radio Center Berlin, das mit viel Leidenschaft und außergewöhnlichen Innovationen täglich die Programme für unsere Hörer gestaltet!"



Weitere Informationen finden Sie unter www.rtl-radiovermarktung.de.



