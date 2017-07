Staupilot und Fußmassage im Fonds: Audis neues Flaggschiff A8 glänzt mit Sicherheits- und Komfortausstattung. Für die VW-Edelmarke ist die A8-Präsentation in Barcelona der Versuch eines Neuanfangs in der Dieselkrise.

Marc Lichte ist schon ganz aufgeregt. Unruhig tänzelt der schlaksige Chefdesigner durch die Messehallen von Barcelona, gleich kommt sein Werk auf die Bühne. Schon vor seinem Auftritt sprudelt der Berufsästhet über seinen Entwurf, "der nichts mit dem zu tun hat, was man bisher kannte". Da ist der "stolze Blick" der Frontpartie, der "muskulösen Körper" in der Seitenansicht, erreicht durch eine "Schulterlinie, die erstmals zwischen die Räder" gesetzt wurde. Drei Jahre hat Lichte an dem neuen A8 gearbeitet, er wirkt zufrieden mit sich und seinem Auto.

2000 Gäste hat Audi in die Messehallen von Barcelona geladen, um sein neues Topmodell vorzustellen und die Zukunft der Marke zu beschwören. Der "Audi Summit" ist eine Premiere und soll zunehmend die Auftritte auf den traditionellen Autoshows ersetzen. Mehr als eine Stunde dröhnt und blendet eine aufwändige Marken-Choreographie, die Audi-Chef Rupert Stadler zum "Ausgangspunkt einer großen Produktoffensive" erklärt. Unter den wachsamen Blicken seiner Aufsichtsräte Matthias Müller und Hans Michel Piëch legt er das Versprechen ab, Audi zu einer "weltweit führenden Technologiemarke" ausbauen zu wollen. Der A8, stolz und muskulös, soll sichtbarer Ausdruck dieses Aufbruches sein.

In der Tat braucht Audi den Aufbruch so dringend wie der Berliner Flughafen einen ...

