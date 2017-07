ROUNDUP: Thyssenkrupp will bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung streichen

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp strebt weitere Einsparungen an. Ins Visier genommen hat das Unternehmen nun seine Verwaltungskosten, die in den kommenden drei Jahren um mehrere hundert Millionen Euro sinken sollen. Dabei sollen auch 2000 bis 2500 Arbeitsplätze wegfallen, die Hälfte davon in Deutschland, wie Thyssenkrupp am Dienstag mitteilte.

ROUNDUP: EU-Länder wollen Berg fauler Bankkredite abtragen

BRÜSSEL - Die EU-Länder wollen den Berg fauler Kredite im Wert von rund einer Billion Euro bei Europas Banken so rasch wie möglich abbauen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine Kollegen beschlossen am Dienstag dazu in Brüssel einen Aktionsplan, der unter anderem die Aufsicht stärken und Regeln für die Gründung sogenannter Bad Banks vereinheitlichen soll. "Man muss es vorsichtig machen, aber man muss es angehen", sagte Schäuble anschließend. Schäuble drang außerdem auf einheitlichere nationale Insolvenzregeln für kleinere Banken, die nicht unter die EU-Regeln für Großbanken fallen.

ROUNDUP: Lufthansa legt zum Sommerbeginn weiter zu - Air-Berlin-Jets helfen

FRANKFURT - Die Lufthansa hat mit der Übernahme von Brussels Airlines und vieler Air-Berlin-Jets im ersten Halbjahr kräftig zugelegt. Für das erste Halbjahr steht ein Passagierplus von 17 Prozent auf fast 60 Millionen Fluggäste zu Buche. Im Sommermonat Juni zählte der Dax-Konzern mit knapp 12 Millionen Fluggästen sogar 18 Prozent mehr mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dabei verkauften alle Passagierfluglinien des Konzerns mehr Tickets - und die Preise stiegen.

ROUNDUP: Wirecard erhöht Ziel für operativen Gewinn - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Zahlungsabwickler Wirecard profitiert weiter von der Digitalisierung bei Zahlungsprozessen. Die operative Geschäftsentwicklung sei stark, teilte das Unternehmen am Dienstag kurz nach Ende des Geschäftshalbjahres in München mit. Deshalb habe der Vorstand die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das laufende Geschäftsjahr auf 392 bis 406 Millionen Euro angehoben. Zuvor war das Unternehmen von 382 bis 400 Millionen ausgegangen. Der neuen Prognose zufolge würde das operative Ergebnis um bis zu 32 Prozent und damit fast so stark steigen wie 2016.

ROUNDUP: Tui und Hapag-Lloyd trennen sich nach zwei Jahrzehnten

HANNOVER/HAMBURG - Der weltgrößte Reisekonzern Tui und die Container-Reederei Hapag-Lloyd gehen nach fast 20-jähriger Partnerschaft getrennte Wege. Das kommt beiden Unternehmen zugute: Tui streicht fast 173 Millionen Euro Buchgewinn ein; bei der Reederei schoss der Aktienkurs vor dem Hintergrund einer branchenweiten Fusionswelle in die Höhe. Die Kreuzfahrtlinie Hapag-Lloyd und die Reisebüros gleichen Namens gehören weiterhin zu dem Reisekonzern aus Hannover.

Großaufträge stimmen Großküchenausrüster Rational optimistischer

LANDSBERG - Gute Geschäfte in Übersee treiben den Großküchenausrüster Rational stärker an als gedacht. Dank solider Geschäfte in den meisten Regionen und einigen Großaufträgen insbesondere aus Nordamerika dürften Absatz und Umsatz im laufenden Jahr um 11 bis 13 Prozent zulegen, teilte die MDax-Gesellschaft am Dienstag in Landsberg am Lech mit. Bisher hatte das Management ein moderates Wachstum in Aussicht gestellt. Vom Umsatz sollen weiterhin 26 bis 27 Prozent als operativer Gewinn (Ebit) bei Rational hängen bleiben.

ROUNDUP: IFA-Veranstalter sieht gutes Konsumklima für Unterhaltungselektronik

BERLIN - Unterhaltungselektronik und smarte Haushaltsgeräte stehen unter Verbrauchern in Deutschland laut einer Studie hoch im Kurs. Das sei eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche IFA, sagte Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu, der Ausrichterin der Messe (1. bis 6. September). Demnach führt die Liste der Top drei bei den Verbrauchern das Smartphone an (19 Prozent), gefolgt von Kleingeräten zur Körperpflege (17 Prozent) und Elektrogeräte für die Küche (15 Prozent).

Pepsi steigert Gewinn deutlich

PURCHASE - Der US-Getränkeriese PepsiCo hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss um fünf Prozent auf 2,11 Milliarden US-Dollar (1,85 Mrd Euro), wie der Coca-Cola -Rivale am Dienstag mitteilte. Preiserhöhungen im Heimatmarkt Nordamerika und der Verkauf eines Anteils an einer britischen Abfüllgesellschaft hoben die Bilanz.

Siemens-Kreise: Turbinen-Transport auf die Krim hat Folgen

MÜNCHEN - Nach dem Bekanntwerden vertrags- und sanktionswidriger Turbinen-Transporte auf die Krim stellt der Elektrokonzern Siemens seine Geschäfte in Russland auf den Prüfstand. "Man muss sicherlich überlegen, was das für die Beziehungen zwischen Siemens und dem Land bedeutet, da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", hieß es am Dienstag in Unternehmenskreisen. "Das wird sicherlich nicht ohne Wirkungen auf bestehende Konstellationen bleiben." Es gelte aber besonnen vorzugehen.

Siemens und Singapur wollen Digitalisierung voranbringen

MÜNCHEN/SINGAPUR - Der Elektrokonzern Siemens treibt sein Geschäft mit der Digitalisierung in Singapur voran. Siemens-Chef Joe Kaeser und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong gaben am Dienstag in München den Startschuss für ein Digitalisierungszentrum in dem südostasiatischen Stadtstaat. Zusammen mit Kunden aus der Region sollen Experten verschiedener Fachrichtungen dort Innovationen für das Internet der Dinge und die Industrie 4.0 entwickeln. Zugleich werde Siemens Singapur bei der Digitalisierung unterstützen.

Porsche legt beim Absatz weiter zu

STUTTGART - Getragen von einer wieder stärker gewachsenen Nachfrage vor allem aus China hat der Autobauer Porsche seine Verkaufszahlen weiter gesteigert. Im ersten Halbjahr 2017 stieg der Absatz um insgesamt sieben Prozent auf knapp 126 500 ausgelieferte Fahrzeuge. Das teilte Porsche am Dienstag in Stuttgart mit. Damit habe das Unternehmen das stärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte verbucht. Allein nach China, größter Einzelmarkt für Porsche, gingen knapp 35 900 Autos. Das war demnach ein Plus von 18 Prozent. In den USA legte der Absatz um drei Prozent zu.

Daimler-Betriebsrat hält Lösung im Elektro-Streit für möglich

STUTTGART - Im Streit um die künftige Ausrichtung des Daimler -Stammwerks in Stuttgart-Untertürkheim sind sich Betriebsrat und Werkleitung nach Darstellung der Arbeitnehmerseite einen Schritt nähergekommen. "Wir bewegen uns im Lösungskorridor", teilte der örtliche Betriebsratschef Wolfgang Nieke am Dienstag mit. Zu Details gebe aber keine der beiden Seiten Auskunft, hieß es. Es würden weiterhin intensive Verhandlungen geführt.

ROUNDUP: Bertelsmann hält strategische Mehrheit am weltgrößten Buchverlag

LONDON/GÜTERSLOH - Der britische Bildungsverlag Pearson verkauft 22 Prozent seiner Anteile an der weltgrößten Buchverlagsgruppe Penguin Random House an Bertelsmann. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Bertelsmann baut damit seinen Anteil auf 75 Prozent aus. Nach Angaben des Gütersloher Konzerns bleibt der britische Partner zumindest bis Ende 2018 weiterhin Gesellschafter. Sollte Pearson dann verkaufen wollen, hat sich der Gütersloher Konzern ein Vorkaufsrecht gesichert.

Weitere Meldungen -BVR: Keine Negativzinsen für Sparer auf breiter Front -ROUNDUP/U-Boot-Deal: Israelische Polizei nimmt sieben Verdächtige fest -Chinesischer Mischkonzern Fosun will in Deutschland und Europa weiter zukaufen -Übernahme von US-Versorger Oncor: Elliott fordert Buffett heraus -Chinas Automarkt kommt im Juni besser in Fahrt - aber schwächeres Halbjahr -Abgas-Skandal bei Volkswagen: CDU wirft Weil Untätigkeit vor -Thyssenkrupp will Handelsgeschäft digitalisieren -Insolvenzverwalter sieht Anzeichen für verschleppte Unister-Insolvenz -BGH nimmt Zwangslizenz für HIV-Medikament unter die Lupe -Experten: Zahl der Flugunfälle sinkt drastisch -Facebook gibt Einblick ins Berliner Löschzentrum -Dobrindt beharrt auf Weiterbetrieb des Flughafens Tegel -ROUNDUP: Amazon-Angestellte legen erneut Arbeit nieder -Bahn will mit EVG und GDL über Zusammenarbeit sprechen -Samsung bringt TV-Gerät 'The Frame' in Deutschland auf den Markt -Dreyer: ARD und ZDF sollen eingekaufte Filme auch auf Abruf anbieten -ARD-Radiowellen bauen Vorsprung auf private Konkurrenz weiter aus -Kartellbehörde sieht keine Eis-Preisabsprachen in Tübingen

