IRW-PRESS: Far Resources Ltd.: Far Resources entsendet Feldteam, um mit der systematischen Evaluierung der neu dokumentierten Spodumen-Pegmatitgänge im Lithiumkonzessionsgebiet Zoro bei Snow Lake (Manitoba) zu beginnen

Far Resources entsendet Feldteam, um mit der systematischen Evaluierung der neu dokumentierten Spodumen-Pegmatitgänge im Lithiumkonzessionsgebiet Zoro bei Snow Lake (Manitoba) zu beginnen

11. Juli 2017 - Vancouver, BC: Far Resources Ltd (CSE:FAT) (FWB:F0R) (www.farresources.com) (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Bereich der vor kurzem im Lithiumkonzessionsgebiet Zoro dokumentierten weiteren spodumenhaltigen Erzgänge (die Erzgänge)(siehe Pressemeldung vom 3. Juli 2017) eine luftgestützte systematische Evaluierung mittels Helikopter eingeleitet wird.

Zwischen 18. und 20. Juni 2017 wurde das Gebiet mit den spodumenhaltigen Erzgängen 5 und 7 von den Ingenieuren und der Geschäftsführung von Far Resources besucht. Die Begehung führte zur Entdeckung von Pegmatitgängen, über die im Vorfeld noch nicht berichtet wurde. Diese neuen spodumenhaltigen Erzgänge liegen zwischen bzw. neben den historischen Erzgängen 5 und 7, wo das Unternehmen anhand von zahlreichen Proben eine hochgradige Lithiummineralisierung lokalisiert hat. Diese neuen Zonen aus spodumenhaltigem Pegmatit wurden bei Grabungen freigelegt bzw. sind auch in Ausbissen zu erkennen, wurden aber in den Auswertungsunterlagen der Regierung von Manitoba nicht erwähnt.

Das mit der Exploration betraute Team wird am 10. Juli vor Ort sein und von einem Basislager (Bushcamp) unmittelbar neben den Erzgängen aus das Gebiet zunächst per Helikopter erkunden. Im Rahmen des Programms werden die UTM-Koordinaten einzelner Gruben und Gräben sowie pegmatithaltiger Ausbisse erfasst und ein repräsentativer Satz Schlitzproben aus jedem der Erzgänge gesammelt. Die Proben werden im ISO-zertifizierten Labor von Activation Laboratories analysiert; die Ergebnisse werden in den kommenden Pressemeldungen veröffentlicht. Mit den geologischen Informationen, die aus dem Gebiet der neuen Erzgänge gesammelt werden, wird das historische Datenmaterial aus den Auswertungsunterlagen der Regierung von Manitoba ergänzt. Ziel ist hier, ein dreidimensionales Modell der Erzgänge zu erstellen, das als Richtlinie für das geplante Bohrprogramm dienen soll.

Orix Geoscience hat anhand von historischen Daten und den Ergebnissen von zwei neuen Bohrprogrammen im Konzessionsgebiet ein 3D-Modell von Erzgang Nr. 1 erstellt. Nach Prüfung des Modells sind weitere Bohrungen im Bereich von Erzgang Nr. 1 geplant.

Keith Anderson, President und CEO von Far Resources, erklärt: Wir brennen schon darauf, die Evaluierung der neuen spodumenhaltigen Erzgänge auf unserem Optionsgelände in Angriff nehmen zu können. Das Gebiet wird systematisch exploriert und die Ergebnisse daraus werden dokumentiert, um für diesen Teilbereich des Konzessionsgebiets eine Datenbasis zu erstellen. Historisches und neues Datenmaterial wird synthetisiert und daraus ein dreidimensionales Modell entwickelt, das den in Zukunft geplanten Testbohrungen in diesen Erzgängen als Grundlage dienen soll. Außerdem warten wir auf die Ergebnisse der lithogeochemischen und mineralischen Analysen der Bohrkernproben, die während der letzten Begehung des Konzessionsgebiets gesammelt wurden. Das Datenmaterial wird unter der Leitung von Dr. Bob Linnen (Western University) und Dr. Tania Martins (Manitoba Geological Survey) geprüft mit dem Ziel, Explorationsmethoden zu entwickeln, die auch in den anderen Bereichen des Konzessionsgebiets zum Einsatz kommen sollen.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden vom qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101) Mark Fedikow P.Geo. geprüft und freigegeben.

Über das Unternehmen Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von vielversprechenden Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Far Resources kann aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu lokalisieren, auszubauen und ihr Potenzial zu erschließen. Far Resources verfügt derzeit über zwei Mineralprojekte. Das Lithiumprojekt Zoro umfasst eine Reihe von bekannten Lithium-Pegmatit-Vorkommen und liegt in der Nähe von Snow Lake (Manitoba). Manitoba wurde vom Fraser Institute als das weltweit zweitbeste Rechtssystem für Bergbauinvestitionen eingestuft. Das zweite Projekt ist das Projekt Winston in New Mexico (USA). Dabei handelt es sich um ein weiteres historisches Bergbaugebiet mit potenziellen Silber- und Goldlagerstätten. Auch New Mexico wird vom Fraser Institute als eines der 25 bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt eingestuft. Für umfassende Informationen über unsere derzeitigen Projekte besuchen Sie bitte unsere aktualisierte Webseite unter www.farresources.com. Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON FAR RESOURCES LTD. Keith C. Anderson, President 604-805-5035

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40339 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40339&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30734 R1001

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA30734R1001

AXC0177 2017-07-11/15:24