Berlin (ots) - Am 24. September 2017 wird der neue Bundestag gewählt, der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) lädt interessiertes Publikum am 20. Juli in Frankfurt (Oder) zu einer Diskussion mit Brandenburger Bundestagskandidaten ein und überträgt den Abend live in einer Sondersendung.



Obwohl der Schulz-Effekt verpufft und Merkels Schwächephase in der Wählergunst überwunden scheint, bleibt der Wahlkampf spannend. Diese Bundestagswahl ist eine besondere: Zum ersten Mal kommt es zu einer Auseinandersetzung mit einer rechtspopulistischen Partei, der AfD. Kann sie erstmals ins Parlament einziehen? Außerdem wird die Bundestagswahl u. a. Aufschluss darüber geben, ob die GroKo-müden Sozialdemokraten in die Opposition geschickt werden, ob die Liberalen ein politisches Comeback schaffen, ob die Grünen um den Einzug ins Parlament zittern müssen und ob die Linke trotz AfD wieder genügend Protestwähler hinter sich versammeln kann.



Livediskussion und Radioeins-Sondersendung am Donnerstag, 20. Juli, 19.00 bis 21.00 Uhr



Deutschland und seine Politiker stehen aktuell vor Aufgaben und Problemen, die sich auch in Frankfurt (Oder) und im angrenzenden Landkreis Oder-Spree (die gemeinsam den Wahlkreis 63 bilden) zeigen. Radioeins diskutiert mit aussichtsreichen Brandenburger Bundestagskandidaten, welche Lösungsvorschläge ihre Parteien anbieten. Radioeins überträgt die Diskussion im Kleist-Forum in einer zweistündigen Sondersendung.



Mit diesen Politikern diskutiert Radioeins-Moderator Marco Seiffert: Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin Bündnis90/Die Grünen in Brandenburg, Alexander Gauland, Spitzenkandidat AfD in Brandenburg, Martin Patzelt, CDU-Direktkandidat, Kirsten Tackmann, Spitzenkandidatin Die Linke in Brandenburg, Linda Teuteberg, Spitzenkandidatin FDP in Brandenburg, Stefan Zierke, Bundestagskandidat SPD in Brandenburg.



Tickets für die Veranstaltung gibt es nur online. Radioeins-Hörerinnen und -Hörer können sich ab sofort per Mail unter frankfurt@radioeins.de bewerben. Mehr im Internet unter radioeins.de.



