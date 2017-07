Zagreb, Kroatien und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Bei seinem Besuch in Kroatien wies DAMACs Vorsitzender, Hussain Sajwani, auf "starke Investitionsmöglichkeiten" im Land hin; der Tourismusektor kann verstärkte Direktinvestitionen aus dem Ausland anziehen und mehr BIP-Wachstum erzielen.



Vorsitzender von DAMAC International, Hussain Sajwani, wurde heute von Kroatiens Präsidenten, Kolinda Grabar-Kitarovic, empfangen, nachdem er mehrere Touristenstädte entlang der Adriatischen Küste besucht hat.



"Es hat mich gefreut, Präsident Grabar-Kitarovic zu treffen." Wir haben über die vielen Investitionsmöglichkeiten gesprochen, die es in Kroatien gibt, während es sich weiterhin zu einem beliebten Touristenziel entwickelt und ein geschäftsfreundliches Umfeld für ausländische Unternehmen bietet", so Sajwani. "Kroatien bietet vielfältige Reisemöglichkeiten, die verschiedene Investitionsperspektiven in solchen Branchen wie Siedlungsentwicklung, Gastwirtschaft, Freizeit, Sport und Unterhaltung, sowie Dienstleistungen für Gäste aus dem Ausland in Aussicht stellt. Die Fähigkeit des Landes, eine wachsende Anzahl an Gästen anzuziehen, zeigt, dass das Land ein breites Reisepublikum mithilfe einzigartiger Erlebnisse anspricht und gleichzeitig ein stabiles politisches, wirtschaftliches und soziales Umfeld bietet, das Direktinvestitionen fördert."



Dank der beeindruckenden Küste entlang des Adriatischen Meeres entwickelt sich Kroatien zu einem beliebten Reiseziel des internationalen Tourismus. Die Reise- und Tourismusbranche wirkt sich auch weiterhin in hohem Maße auf das BIP des Landes aus. Laut dem Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 (https://www.weforum.org /reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017) betrug der Anteil im Jahr 2016 ca. 10,1 %.



DAMAC setzt auch weiterhin darauf, neue Expansionsmöglichkeiten in Städten und Reisedestinationen zu erkunden, die als Tor zu Regionen in Europa fungieren. Damit will das Unternehmen an seinen Erfolg mit dem 50-stöckigen AYKON London One im Vereinigten Königreich anknüpfen, das schon zu 45 Prozent verkauft ist. AYKON London One verspricht eines der angesehensten Adressen in London zu werden und die erste in Europa, die in Partnerschaft mit Versace Home geplant gestaltet wurde.



Im letzten Monat wurde DAMAC von der Regierung von Oman damit beauftragt, den Hafen Sultan Qaboos in Maskat umzugestalten - ein historisches Entwicklungsprojekt im Wert von 1 Mrd. US-Dollar, bei dem der Hafen zu einem integrierten Touristenhafen und Lifestyle-Ziel mit Hotels, Wohnhäusern, sowie Speise-, Shopping- und Freieziteinrichtungen umgebaut wird.



DAMAC hat bisher mehr als 18.500 Eigenheime fertiggestellt und mehr als 44.000 Einheiten befinden sich in unterschiedlichen Baustadien. Das Unternehmen ist im gesamten Nahen Osten mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich und Oman tätig.



DAMAC Properties befindet sich seit 2002 an der Spitze des Immobilienmarktes für Luxusanwesen im Nahen Osten und bietet ein luxuriöses Wohnerlebnis für Bewohner aus der ganzen Welt. DAMAC Properties hat sich im obersten Segment des stilvollen Wohnens einen Namen gemacht und sich mit markantem Design und höchster Qualität als führender Entwickler für Luxusimmobilien in der Region etabliert. Das Unternehmen ist mittlerweile im gesamten Nahen Osten mit Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und dem Libanon sowie im Vereinigten Königreich tätig.



Bis zum 31. März 2017 hat DAMAC Properties ungefähr 18.500 Eigenheime fertiggestellt. Das Unternehmen verfügt über ein Bauprojektportfolio von 44.000 Einheiten in unterschiedlichen Planungs- und Bauphasen, darunter mehr als 13.000 Hotelzimmer, Apartmenthotels und Hotelvillen, die unter dem Management seiner Hotel- und Gastgewerbeabteilung DAMAC Hotels & Resorts stehen. Mit Vision und Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation von Luxusanwesen im Nahen Osten.



