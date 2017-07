Die Euphorie ist bei ThyssenKrupp zurückgekehrt. Am Dienstag führt die Aktie den DAX erneut an und ist bei 26,96 Euro auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Die Ursache: Der Konzern will seine Kosten senken und in der Verwaltung 2.000 bis 2.500 Arbeitsplätze streichen. Es ist nicht die erste Einheit, die sparen muss.

