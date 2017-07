Bad Marienberg - Das ab morgen (Mittwoch) in Triest stattfindende Westbalkan-Gipfeltreffen soll die Integration der Region in die EU weiter voranbringen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Federica Mogherini, Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Johannes Hahn, EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, und Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr werden die EU-Kommission vertreten.

