Die Deutsche Bank hat Vinci mit "Buy" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der französische Baukonzern biete überzeugende Barmittelzuflüsse, schrieb Analyst Guillermo Fernandez-Gao in einer Studie vom Dienstag. Der Kurs korreliere sehr stark mit der Zinsentwicklung - nach dem jüngsten Zinsanstieg und dem darauf folgenden Ausverkauf der Aktie biete sich eine gute Einstiegsgelegenheit in ein zunehmend diversifiziertes Geschäftsmodell./gl

ISIN: FR0000125486