Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Aktie der Deutschen Börse vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Börsenbetreibers im zweiten Quartal dürfte von einem nur moderaten Umsatzwachstum und weiteren Investitionen ins Clearing-Geschäft gebremst worden sein, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Dienstag. Zudem bedeute die niedrige Volatilität an den Finanzmärkten lustlose Handelsvolumina an der Terminbörse Eurex. Das bereinigte Nettoergebnis des Konzerns sollte im Jahresvergleich um 7 Prozent gestiegen sein./gl/zb

AFA0032 2017-07-11/15:37

ISIN: DE0005810055