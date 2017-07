Frankfurt - Die Wachstumsrate des russischen Bruttoinlandprodukts wurde bei eher kraftlosen 0,5% yoy bestätigt, so die Analysten der DekaBank. Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Transport hätten in erster Linie zur positiven Wachstumsdynamik beigetragen. Die Handels- und Dienstleistungssektoren würden sich zwar deutlich langsamer erholen, sollten in den kommenden Quartalen dann allerdings für anziehende Wachstumsdynamik sorgen.

