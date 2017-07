Die Bindung der Kunden an ihre Bank ist relativ gering. Wie eine Umfrage im Auftrag des Technologieunternehmens Mastercard in elf europäischen Ländern zeigt, überlegen durchschnittlich 49% der Verbraucher, irgendwann zu einer digitalen Bank zu wechseln. In Deutschland sind es sogar 58% der Befragten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...