Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Aus dem Übernahmeangebot der chinesischen Reederei Cosco für die Rivalin Orient Overseas resultiere für Hapag-Lloyd rechnerisch ein fairer Wert in einer Spanne von 44 bis 48 Euro, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer Studie vom Dienstag. Hinzu komme, dass die fortdauernde Konsolidierung in der weltweiten Container-Schifffahrt die Erholung der Frachtraten noch beschleunigen dürfte./bek/zb

AFA0037 2017-07-11/15:41

ISIN: DE000HLAG475