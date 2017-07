OTTAWA (dpa-AFX) - Es wäre die erste führende Zentralbank, die nach der Zinswende der US-Notenbank Fed ebenfalls ihre Geldpolitik strafft: Die Bank von Kanada dürfte am Mittwoch mit einer Leitzinsanhebung die Abkehr vom Krisenmodus ihrer Geldpolitik einleiten und dadurch ein weiteres Signal für eine globale Zinswende senden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung des Leitzinses von derzeit 0,5 auf 0,75 Prozent wird an den Finanzmärkten mit über 90 Prozent eingepreist. In Kanada ist zwar die Inflation zuletzt gesunken, was eigentlich gegen eine straffere Geldpolitik spricht. Aber es gehe nicht so sehr um die momentane, sondern um die künftige Entwicklung, sagte der kanadische Notenbankchef Stephen Poloz vergangene Woche dem "Handelsblatt". "Wenn wir nur auf die Inflation schauen und darauf reagieren, würden wir unser Inflationsziel nie erreichen und wären immer zwei Jahre zu spät."

Eine Leitzinsanhebung in Kanada könnte auch andere Notenbanken, die bereits in den Startlöchern sind, zusätzlich zu einer geldpolitischen Straffung ermutigen. Als wahrscheinlichste Kandidaten gelten derzeit die Bank of England sowie kleinere Notenbanken wie die von Tschechien. Zuletzt hatte es auch aus dem Führungszirkel der Europäischen Zentralbank (EZB) Äußerungen gegeben, die an den Finanzmärkten als Hinweis auf eine baldige Straffung gedeutet werden. Hier geht es aber zunächst um eine Reduktion der Wertpapierkäufe und noch nicht um Zinserhöhungen.

Falls die Kanadier am Mittwoch ihren Leitzins anheben, wäre es nicht das erste Mal seit der Finanzkrise. Bereits 2010 hatten sie eine Straffung gewagt, mussten dann später aber wegen des Verfalls der Ölpreise zurückrudern, denn Kanadas Wirtschaft ist stark von der Ölindustrie abhängig./tos/jsl/mis

AXC0187 2017-07-11/15:52