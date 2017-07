Bern - Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) fordert für das kommende Jahr generelle Lohnerhöhungen um bis zu zwei Prozent. Die Lohnrunden der letzten Jahren seien zu bescheiden ausgefallen. Vor allem die Frauen und die normal Verdienenden müssen laut SGB mehr Lohn erhalten.

Die Lohnentwicklung in der Schweiz sei ins Stocken geraten, sagte SGB-Chefökonom Daniel Lampart am Mittwoch vor Journalisten in Bern. Gerade auch im Vergleich zu Deutschland sei die Schweiz in Rückstand geraten. "Dort sind die Reallöhne über die letzten drei Jahre fast doppelt so stark gestiegen wie in der Schweiz", sagte Lampart.

Dabei befinde sich die Schweizer Wirtschaft nach langer Durststrecke wieder auf Erholungskurs. Das Bewusstsein für diese günstige Entwicklung und die damit verbundene Notwendigkeit für steigende Löhne sei noch nicht verbreitet, sagte Paul Rechsteiner, Präsident des SGB. Der SGB und die ihm angeschlossenen Gewerkschaften treten mit ihren Forderungen deshalb seit längerem erstmals wieder vor Beginn der Sommerpause an die Öffentlichkeit.

In den Verhandlungsmonaten geht der SGB von einer Teuerung von rund 0,5% aus. Zusammen mit einer durchschnittlichen Produktivitätssteigerung von einem Prozent ergibt das eine Lohnforderung von generell 1,5 bis zwei Prozent.

Firmen machen mehr Gewinne

In der Binnenwirtschaft sei die Konjunktur nach wie vor gut. Die Bautätigkeit sei gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegen und der Wohnungsbau befinde sich auf einem historischen Höchststand, sagte Lampart. Auch in der Exportindustrie würden sich die Auftragsbücher ...

