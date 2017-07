Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts032/11.07.2017/15:30) - Am 29. Juni 2017 wurden in Berlin die "Best of Content Marketing"-Awards (BCM) verliehen. Das Kundenmagazin "mag" von ebm-papst hat in der Kategorie "Magazin B2B Industrie/Energie" gewonnen und wurde mit Gold ausgezeichnet. Gemeinsam mit Anwendern entwickelt ebm-papst maßgeschneiderte Lösungen für viele unterschiedliche Branchen wie der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive, Antriebstechnik oder Industrieanwendungen. Das Kundenmagazin "mag" spiegelt die enorme Bandbreite und Vielseitigkeit des Weltmarktführers wider. Besonderen Wert legt das Redaktionsteam auf abwechslungsreich erzählte und gestaltete Beiträge, um die Vielfalt der Anwendungsbereiche zu vermitteln. Auch ungewöhnliche und kreative Lösungen werden im Heft vorgestellt. Katrin Lindner, Projektleiterin des Kundenmagazins bei ebm-papst: "Das war eine tolle Überraschung als unser Magazin zum Gewinner gekürt wurde. Das ganze Team steckt viel Arbeit und Herzblut in jede Ausgabe. Wir versuchen das Heft so vielseitig und interessant wie möglich zu gestalten und wurden nun dafür mit dem Gold-Award belohnt." Thomas Borst, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der ebm-papst Gruppe, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir neben unseren ausgezeichneten Produkten nun auch einen Award für das Kundenmagazin bekommen haben. Solche Erfolge stärken unsere Marke und festigen auch unsere Kundenbeziehungen. Kundennähe ist bei ebm-papst Alltag." Das Kundenmagazin mag von ebm-papst erscheint seit 2008 zweimal jährlich in Deutsch und Englisch als Print- und Onlineversion. 2016 wurde das Magazin inhaltlich und gestalterisch überarbeitet, ist nun noch bildstärker und großzügiger gestaltet. Zielgruppe des Hefts sind in erster Linie Entscheidungsträger und Ingenieure bei Kunden und potenziellen Kunden, Fach-, Wirtschafts- und Regionalpresse, Mitarbeiter und Interessierte. Das Magazin entsteht in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Agentur pr+co. Die Onlineausgabe mag.ebmpapst.com war ebenfalls für den BCM nominiert. Über den BCM Beim Wettbewerb BCM 2017 wurden insgesamt 736 Unternehmensmedien, Mediensysteme, Kampagnen und Einzelbeiträge unterschiedlicher Medienformen eingereicht: vom klassischen Kundenmagazin über Corporate Video bis zum Social-Media-Projekt. Ausrichter des größten europäischen Awards für Content Marketing ist der Verband Content Marketing Forum (CMF). Die Mitglieder sind Verlage und Agenturen, die für ihre Kunden wegweisende Content-Strategien entwerfen und umsetzen und dabei wirksame Inhalte für alle Mediengattungen einschließlich Print, Video, Mobile und Online produzieren. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. Über pr+co Die Agentur hat sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von redaktionellen Inhalten im B2B-Bereich spezialisiert. Für ihre Industriekunden setzen die Kommunikationsexperten Kunden- und Mitarbeitermagazine, Blogs, Unternehmensberichte, Newsletter und Artverwandtes um. pr+co ist seit 1999 inhabergeführt und unabhängig und hat Büros in Stuttgart und München. http://www.prco.de (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Hauke Hannig Tel.: +49(0) 7938 / 81-7105 E-Mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170711032

