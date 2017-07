Potsdam (ots) - Die Sensation ist perfekt! Radio TEDDY erzielte bei der heutigen ma 2017 Radio II das beste Ergebnis seiner Sendergeschichte und kann knapp 100.000 neue Fans als Hörer (Bekanntheit) begrüßen! Mit 34% Zuwachs in der "engen" Kategorie "Hörer/Durchschnittsstunde" punktet Radio TEDDY mit nunmehr 52.000 Hörern. Allein in Berlin konnte die Reichweite in der D-Stunde um 53% gesteigert werden. Exzellente Zahlen auch in einer weiteren Kategorie: 327.000 Hörer pro Tag "legen sich auf Radio TEDDY fest". Das sind 70.000 Hörer mehr!



Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Diesen Erfolg haben wir uns verdient! Seit 12 Jahren macht das Radio TEDDY-Team mit großer Leidenschaft täglich ein ganz besonderes Angebot für Kinder und ihre Familien. Mit unserem - deutschlandweit einmaligen - Vollprogramm für diese hochsensible Zielgruppe, setzen wir seit Jahren Maßstäbe in der Hörfunk-Landschaft. Obwohl mit der heutigen Ausweisung die Grundgesamtheit auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren umgestellt und somit auf die Kindererhebung verzichtet wurde, bestätigen die sensationellen Erfolgszahlen unser außergewöhnliches Konzept." Und Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann ergänzt: "Radio TEDDY wird geliebt - von Kindern und von immer mehr Erwachsenen. Sie fühlen sich in unserem Programm sehr wohl. Wir sind das Kinderradio für die ganze Familie! Dieser Erfolg spornt uns an. Momentan bereiten wir zahlreiche Aktionen vor, die die Kinder und deren Eltern in naher Zukunft begeistern werden: noch mehr Spaß, noch mehr Emotionen und stets ganz nah dran am Familienleben."



Hinweis: Mit der ma 2017 Radio II am 11.07.2017 wurde die Grundgesamtheit auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren umgestellt und somit auf die Kindererhebung verzichtet. Die Radio TEDDY-Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen, die wichtige Hörerschaft für den Sender, bleibt dabei unbefragt.



