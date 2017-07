Bad Marienberg - Mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen wird ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 150 Mio. Euro für den griechischen Telekommunikationsbetreiber Cosmote zum Ausbau seines mobilen Breitbandnetzes in Griechenland besichert, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...