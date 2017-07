BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Bewertung der Krawallnächte vom Hamburger G20-Gipfel wird der Ton zwischen SPD und der Union rau. Bundesaußenminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der Union ein "bislang nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vorgeworfen.

"Es ist ein doppelzüngiges 'Schwarze Peter'-Spiel gegen die SPD, das die CDU/CSU derzeit treibt", schimpfte er gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf der einen Seite stünden die "Krokodilstränen der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin mit ihrem Kanzleramtsminister" für die angebliche Solidarität mit dem Hamburger SPD-Bürgermeister Olaf Scholz, auf der anderen Seite "bundesweite Propaganda gegen die angeblich windelweichen Sozialdemokraten, die den sogenannten linken Terror unterstützen".

Die Kanzlerin habe den Gipfel in ihrer Geburtsstadt im Wahljahr 2017 nutzen wollen, um mit attraktiven Bildern ihr Image aufzupolieren, kritisierte Gabriel. "Angela Merkel als Weltenlenkerin. Wenn das nicht gelingt, dann sind eben Trump, Putin und Erdogan schuld", redete sich der SPD-Politiker in Rage. "Und sollte es zu Gewalt kommen, ist ja immer die jeweilige örtliche Politik schuld. In jedem Fall nie Angela Merkel."

Inhaltlich hielt der Außenminister der Kanzlerin vor, auf dem Gipfel bei Krieg, Bürgerkrieg, Flucht, Hunger und Armut nichts erreicht zu haben. Er sprach von einem "totalen Fehlschlag".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 09:33 ET (13:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.