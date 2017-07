Hamburg (ots) - Das NDR Fernsehen überträgt am Mittwoch, 12. Juli, zwei Regierungserklärungen live. Von 10.00 Uhr bis 11.45 Uhr will Mecklenburg-Vorpommers neue Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Ziele erläutern. Um 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr zeigt das NDR Fernsehen die Regierungserklärung von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz, in der er zum G20-Gipfel Stellung beziehen will. Pinar Atalay moderiert beide Live-Sendungen "NDR//Aktuell extra".



