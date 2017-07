Wird das Tarifeinheitsgesetz zum Sargnagel für kleine Gewerkschaften? Klaus Weselsky glaubt weiterhin an die Schlagkraft der Lokführergewerkschaft GDL und erklärt, warum er mit weniger Aufmerksamkeit gut leben kann.

Herr Weselsky, wie beurteilen Sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Tarifeinheitsgesetz?Natürlich wäre uns eine klare Entscheidung gegen das Tarifeinheitsgesetz lieber gewesen. Einerseits wurde das Gesetz zwar bestätigt, andererseits aber in entscheidenden Passagen abgeschwächt. So können wir als GDL damit gut leben. Besonders entscheidet ist, dass das Urteil unseren Tarifvertrag mit der Deutschen Bahn stärkt. Der schreibt fest, das Gesetz bis 2020 nicht anzuwenden. Damit ist für uns bis 2020 die Welt in Ordnung.

Und ab 2020?Das Bundesverfassungsgericht hat auch das Recht auf Arbeitskampf einer Gewerkschaft bestätigt, die dann womöglich die kleinere ist. Damit ...

