DGAP-Ad-hoc: Horus AG / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf Horus AG: Hoher Ergebnisbeitrag durch Beteiligungsveräußerung erwartet 11.07.2017 / 16:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die HORUS AG hat heute eine mündliche Vereinbarung zur Veräußerung ihrer Beteiligung an der Babylon Capital AG getroffen. Diese Vereinbarung steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung des Aufsichtsrats der HORUS AG. Der Vorstand geht davon aus, dass der Aufsichtsrat die Zustimmung erteilen wird. Die HORUS AG geht davon aus, dass der Vollzug der Vereinbarung nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung im zweiten Halbjahr 2017 erfolgt. Der Vollzug der Transaktion wird bei der HORUS AG zu einem zahlungswirksamen Ertrag in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro vor Steuern und zu einer Erhöhung des Inventarwertes je Aktie um 0,35 Euro führen. Der zuletzt ermittelte und veröffentlichte Inventarwert je Aktie der HORUS AG betrug per 30.04.2017 1,62 Euro.

Köln, 11.07.2017

Der Vorstand

