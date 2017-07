Frankfurt - Der Euro hat sich in den vergangenen Wochen von seiner starken Seite gezeigt, so die Analysten der DekaBank.Dies bringe der nominale effektive Euro-Wechselkurs zum Ausdruck. In ihm würden die Austauschverhältnisse zwischen dem Euro und den Währungen der 19 wichtigsten Handelspartner der Europäischen Währungsunion zusammengefasst. Die Schwergewichte seien die Währungen der Länder: China, USA, UK, Japan, Schweiz und Polen. Sie hätten bereits einen Anteil von 70% am effektiven Euro-Wechselkurs.

