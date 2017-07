München (ots) -



Seit gestern Abend um 18 Uhr läuft Amazons dritter, jährlich stattfindender Prime Day mit weltweit hunderttausenden Angeboten aus nahezu allen Amazon Kategorien exklusiv für Prime-Mitglieder. Erstmals hat Amazon den Prime Day auf 30 Stunden verlängert. Die beliebtesten Artikel in Deutschland und Österreich sind nach 12 Stunden bislang der neue Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung und der Amazon Echo.



Des Weiteren kauften Kunden in Deutschland und Österreich bisher unter anderem:



- Über 410.000 Artikel aus dem Bereich Fashion & Schuhe - Über 230.000 Produkte aus dem Bereich Küche & Haushalt - Über 180.000 Artikel aus dem Sportsegment



Der Amazon Prime Day läuft noch bis Mitternacht und bietet Prime-Mitgliedern neue Blitzangebote im Fünf-Minuten-Takt. Diese sind erhältlich, solange der Angebotsvorrat reicht, maximal jedoch für jeweils sechs Stunden. Bei entsprechend hoher Nachfrage können sie auch blitzschnell ausverkauft sein. Die Angebote sind dabei in über 15 besonders beliebte Themen eingeteilt, sodass Prime-Mitglieder ihre Lieblingsangebote schnellstmöglich finden können.



Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der neue Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherige Amazon-Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also, falls vorhanden, zur UVP oder zum vorherigen Amazon-Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen (siehe Bild anbei).



Zusätzlich zum gewohnt komfortablen Premiumversand steht Prime-Kunden in 20 deutschen Metropolregionen die Same-Day Lieferung zur Verfügung. Prime-Mitglieder in Berlin und München profitieren außerdem von exklusiven Prime Day Angeboten mit Prime Now und können die Lieferung innerhalb einer Stunde für 6,99 Euro oder eines frei wählbaren 2-Stunden-Fensters in den Händen halten.



