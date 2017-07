NEW YORK (Dow Jones)--Zu Handelsbeginn am Dienstag tendiert die Wall Street wenig verändert. Der Dow-Jones-Index gewinnt 8 Punkte auf 21.417, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben jeweils um 0,1 Prozent nach. Teilnehmer sagen, die bevorstehenden Termine der Woche ließen die Anleger vor Investitionen zurückschrecken. "Die Devisen- und Aktienmärkte scheinen in eine weitere Phase des Abwartens überzugehen, nachdem die jüngsten Bewegungen ausgelaufen sind", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Er verweist auf den Auftritt von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und die Quartalsberichte dreier großer US-Banken am Freitag.

Ölpreis gibt leicht nach

Der Ölpreis neigt zur Schwäche. Nach der Erholungsbewegung am Vortag überwiegt nun wieder die Skepsis wegen des Überangebots. Dazu trägt bei, dass Iran eine Ausweitung der Produktion plant, wie der stellvertretende Ölminister Amir Hossein Zamaninia ankündigte. Dazu hat offenbar auch Saudi-Arabien im vergangenen Monat mehr produziert als noch im Mai und auch mehr als zugesichert, wie Medienberichte wissen wollen. Auch Analysten zeigen sich vorsichtig gegenüber dem Ölpreis. So hat Barclays die Prognose für ein Barrel Brent im dritten Quartal auf 49 Dollar von zuvor 57 Dollar gesenkt. Aktuell verliert diese Sorte je Fass 0,3 Prozent auf 46,74 Dollar, für WTI geht es um 0,3 Prozent auf 44,25 Dollar nach unten. Auch der Goldpreis gibt etwas nach und fällt um 0,2 Prozent auf 1.212 Dollar pro Feinunze.

Am Devisenmarkt verharrt das Euro-Dollar-Paar um 1,14. Gegen den Yen setzt der Dollar dagegen seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und steht nun bei 114,28. Ende Juni notierte der Greenback noch unter 112 Yen. Händler sagen, die japanische Notenbank stelle die einzige G10-Zentralbank, die nicht spätestens im kommenden Jahr eine Zinswende einleiten werde. Das rechtfertige die aktuelle Yen-Schwäche.

Bei den US-Anleihen setzt sich noch kein klarer Trend durch. Die Renditen nehmen seit einiger Zeit Fahrt auf, da die Märkte die weitere Straffung der Geldpolitik einpreisen. Aktuell steht die Rendite der zehnjährigen Titel indes unverändert bei 2,38 Prozent.

Pepsico geben trotz guter Zahlen nach

Am Dienstag gibt es schon einen herausragenden Termin in der Berichtssaison: Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie geht es allerdings nach vorbörslichen Aufschlägen nun um 0,6 Prozent nach unten.

Daneben stehen auch Amazon im Blick, der Online-Gigant hat am Dienstag seinen "Prime Day" mit zahlreichen Schnäppchen für die Kunden. Die Aktie verliert 0,5 Prozent.

JC Penney fallen um 0,1 Prozent. Der Kaufhausbetreiber muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Edward Record teilte mit, mit Wirkung zum Dienstag von seinem Posten zurückzutreten. Unter seiner Ägide hatte sich das Schuldenproblem entspannt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.416,99 0,04 8,47 8,37 S&P-500 2.425,66 -0,07 -1,77 8,34 Nasdaq-Comp. 6.172,37 -0,07 -4,02 14,66 Nasdaq-100 5.688,39 -0,10 -5,76 16,96 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 -0,8 1,38 17,3 5 Jahre 1,94 1,0 1,93 1,8 7 Jahre 2,20 0,6 2,20 -4,3 10 Jahre 2,38 0,2 2,37 -6,9 30 Jahre 2,93 -0,2 2,93 -14,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1403 +0,11% 1,1390 1,1390 +8,4% EUR/JPY 130,31 -0,00% 130,32 129,90 +6,0% EUR/CHF 1,1042 +0,26% 1,1013 1,1006 +3,1% EUR/GBP 0,8865 +0,28% 0,8840 1,1310 +4,0% USD/JPY 114,27 -0,12% 114,42 114,07 -2,2% GBP/USD 1,2864 -0,15% 1,2884 1,2884 +4,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,25 44,40 -0,3% -0,15 -22,2% Brent/ICE 46,74 46,88 -0,3% -0,14 -20,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,64 1.214,35 -0,1% -1,72 +5,3% Silber (Spot) 15,70 15,67 +0,2% +0,03 -1,4% Platin (Spot) 896,55 902,25 -0,6% -5,70 -0,8% Kupfer-Future 2,64 2,64 -0,1% -0,00 +4,7% ===

